Marcelo Tinelli visitó a L-Gante y recibió una propuesta picante: "¿La seguimos?"

Marcelo Tinelli visitó a L-Gante en su casa de General Rodríguez y pasaron una noche entre amigos y familia.

Marcelo Tinelli y Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, están cada vez más unidos desde que trabajan juntos en Canta Conmigo Ahora, el nuevo reality de El Trece. Recientemente, el conductor fue con su primo Luciano "El Tirri" Giugno a visitar al músico a su casa de General Rodríguez, en donde pasaron un día rodeados de amigos y familiares compartiendo un asado.

Tinelli y Elián se conocieron años atrás, cuando el cantante estuvo de visita en La Academia de ShowMatch con su madre Claudia, justo cuando empezaba a hacerse conocido en la industria de la música urbana. Desde entonces, mantuvieron relación hasta el día de hoy y en la actualidad L-Ganta forma parte del jurado de Canta Conmigo Ahora junto a muchos otros artistas.

Es por esto que L-Gante invitó a Marcelo a un asado en la casa de General Rodríguez que terminó de construir recientemente. El conductor compartió una foto junto a su primo, el cantante y su mamá Claudia y escribió: "Noche mágica". El referente de la cumbia 420 también subió una imagen y sumó: "Cenando con el amigo".

Tinelli transmitió varios momentos de la cena en un vivo de Instagram, en el que fue relatando detalles de su noche. "Qué tal, ¿cómo les va? Buenas noches. Acá estamos en General Rodríguez, se está armando la comida, tremenda comida, con el amigo L-Gante. Tremendo asado el que ha hecho", relató el conductor.

"Muy buena dupla, eh", agregó Tinelli. "¡El dúo dinamita! ¿Después la seguimos o no?", le preguntó el cantante, dándole a entender que sus intenciones eran salir de fiesta después del asado. "No sé, no sé...", contestó el conductor, y lanzó una broma hacia la madre de L-Gante: "Yo quiero ver si viene la mamá de Elián. ¿Viene tu vieja? ¿Se prende?". "Mucho perreo", bromeó Claudia.

La propuesta de L-Gante y El Polaco para Marcelo Tinelli

Recientemente, "El Polaco" y L-Gante, quienes trabajan juntos en Canta Conmigo Ahora, le propusieron a Tinelli hacer una salida nocturna para divertirse, grabarlo todo y levantar el rating. "Es para salir de gira. Yo saldría de gira con ustedes dos una noche, si me llevan", sugirió el conductor.

Elián se entusiasmó con la idea y le respondió: "Uh, ¡haríamos desastres! Es para cagada... ¿Sabés como levantamos rating?". A Tinelli le agradó la idea y le propuso ir de fiesta algún día y pasear en limusina. "Vamos a hacer un día en una limusina, muy bien", prometió el conductor.