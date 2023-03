Marcelo Tinelli se la pudrió a Estefi Berardi en pleno móvil: "El tonito"

Marcelo Tinelli apuró a Estefanía Berardi mientras estaban al aire en LAM, tras un comentario fuera de lugar por parte de la "angelita".

Marcelo Tinelli frenó en seco a Estefanía Berardi en vivo, mientras estaba dando una nota para LAM (América TV) desde un móvil. Después de varios minutos discutiendo, el conductor no aguantó más y le puso los puntos.

Tinelli estaba conversando con Ángel de Brito y el resto de las panelistas sobre Bailando por un Sueño 2023, su histórico programa de competencia de baile, que regresará a la pantalla chica por América TV a partir de julio. En medio de esa conversación, Berardi hizo un comentario que le cayó pésimo a Marcelo.

Todo comenzó cuando el conductor bromeó con llamar a las "angelitas" para hacer el casting, ya que el panel de LAM está conformado por varias exparticipantes, como Nazarena Vélez, Yanina Latorre y Marixa Balli. En este sentido, Tinelli le sugirió a Berardi que podría tomar clases de baile para participar de las audiciones, pero tanto Estefi como el resto de las panelistas comentaron que se sienten muy fuera de forma como para bailar.

“Pero, ¿ustedes se dan todas por oxidadas? No entiendo... No les estoy pidiendo que bailen mañana, estamos hablando de julio y tienen tiempo para entrenar”, les contestó Marcelo. "¡Y bueno, pero avisá con tiempo por las dudas!", exclamó la "angelita". “¿Pero cuándo querés que te avise? ¿Dos años antes? Tres meses tenés para bailar, no entiendo”, contestó el conductor con un tono de impaciencia.

"No voy a ir al pedo a una clase de danza y romperme toda al pedo, tampoco”, le contestó Estefanía. Algo en su tono de voz le disgustó tremendamente a Marcelo, quien le paró el carro inmediatamente. “Perdón, el tonito... me parece que se fue un toque arriba el tono. Un artista se prepara", le explicó. "No seas vaga...", le dijo De Brito por lo bajo. "Personalmente, me ocuparía de que Estefi haga las clases y con la jefa de coach la vamos a ver y evaluar", le prometió Marcelo. "Me gusta, me gusta", cerró la panelista.

Marcelo Tinelli reveló que le interesa convocar a participantes de Gran Hermano para Bailando por un Sueño 2023

Por otro lado, Tinelli brindó algunos adelantos sobre Bailando 2023, como que habrá entre dieciséis y dieciocho parejas y que el jurado estará integrado por cuatro o cinco figuras. Además, reveló que está interesado en dos exparticipantes de la casa más famosa del país. "Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. Algunos me encantan. A 'Alfa' me gustaría mucho tenerlo, y a Juli (Poggio) también, me encanta".