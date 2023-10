Marcelo Tinelli lo confesó de una vez por todas: "Es largo y finito"

Marcelo Tinelli dejó atónita a la gente que trabaja en la producción de América TV tras el reclamo inesperado en pleno vivo. Qué dijo el conductor del Bailando 2023.

Marcelo Tinelli conduce el Bailando 2023 por América TV desde el lunes 4 de septiembre en su regreso a la televisión tras su último paso por El Trece. A pesar del fervor que generó su vuelta con el tradicional formato televisivo, el presentador perdió la paciencia y realizó un reclamo inesperado al aire a la producción del canal.

A los pocos minutos de iniciado el Bailando 2023 el martes 10 de octubre, Marcelo Tinelli se acercó al productor Federico Hoppe y comenzó a hacer una serie de reclamos. "Yo lo que quería saber anoche, me fui pensando y me quedé hasta tarde hablando con El Tirri ¿este estudio es más chico, más angosto?", preguntó.

El conductor y gerente artístico de América TV continuó su reclamo implícito directo a la producción del canal por el tamaño del estudio para hacer la puesta en escena del reality show. "¿Mirtha Legrand nos sacó lugar del estudio o qué pasó? Porque largo es, pero es como largo y finito", soltó teniendo en cuenta que tanto él como la conductora de 96 años que volvió a El Trece utilizan el mismo.

En ese momento, Federico Hoppe tomó la palabra y dijo que "hay un poco de todo eso que mencionás. Lo hicimos así para hacerlo más acogedor". "Me choco con uno, el camarógrafo me lleva puesto. Interpretaron mal porque me siento como que en un momento no me puedo mover ni para atrás ni para adelante", sostuvo. "Lo vamos a tener en cuenta para adelante", prometió Hoppe. Cabe recordar que la disposición del estudio para llevar adelante el Bailando 2023 fue un tema controversial, ya que el inicio del programa se demoró porque no podían conseguir set de grabación y América TV no tenía ninguno disponible.

Se filtró un chat de Guillermina Valdés que no le gusta a Tinelli: "Es así"

Guillermina Valdés es la actual pareja de Joaquín Furriel. Tanto ella como el famoso actor argentino comenzaron a salir hace pocos meses y su vínculo amoroso se hizo público en las últimas horas, causando sorpresa en el mundo de la farándula. Ahora, se viralizó un chat de la ex de Marcelo Tinelli hablando en forma contundente: "Es así".

Tras conocerse su relación con Furriel, Guillermina Valdés mantuvo un breve diálogo por WhatsApp con el periodista Adrián Pallares, quien también es conductor de Socios del Espectáculo. Y en este programa fue donde el protagonista mostró el chat en el que intercambió palabras con la expareja de Marcelo Tinelli.

Consultada por Adrián Pallares, Guillermina Valdés confirmó su romance con Joaquín Furriel y manifestó lo que Tinelli no quería saber: "Es así como dijo Joaco, estamos conociéndonos hace unos meses. Es una muy buena persona”. Mientras tanto, en el estudio de Socios del Espectáculo opinaron sobre Marcelo: "Ahora, ¡cómo le duele esto! Pobre Marce…”.

De todos modos, y según información del programa de El Trece, Marcelo Tinelli también estaría iniciando un romance tras separarse de Valdés: "Por lo pronto, a él se lo estaría relacionando con esta chica extranjera, ¿peruana es? que además, dicen que es igual a Guillermina”.