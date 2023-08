Marcelo Tinelli le tiró onda en vivo a una reconocida periodista de la TV: "Linda"

Marcelo Tinelli encaró a una famosa reportera de televisión en plena entrevista con un picante comentario. El conductor también se refirió al estreno del Bailando en América TV.

Marcelo Tinelli volvió a dar que hablar en el mundo de la farándula. En las últimas horas, el conductor que está próximo a debutar en el Bailando 2023 por América TV encaró a una periodista en vivo y le tiró onda con un picante comentario.

Durante la jornada del pasado miércoles 2 de agosto, y en medio de su visita por Paraguay para promocionar la presentación del programa de entretenimiento, Tinelli fue recibido por Silvia Viera, conductora del programa En línea de dicho país. Luego, la periodista le hizo escuchar que en el piso del canal pusieron "Twist and shouts", tradicional tema de The Beatles que suena en ShowMatch, y el animador expresó: "Ahí me gusta, esa es la canción del programa".

Luego de aquella introducción, Viera le preguntó: "¿Te rejuveneció Messi?". "¿Vos crees?", reaccionó "El Cabezón". Inmediatamente después, respondió con otro comentario muy particular: "Vos también, no te conocía personalmente y perdoná que te mire así". "Sí, me conocías por video", le contestó la reportera.

Sin embargo, Tinelli fue a fondo y concluyó con un contundente elogio para Silvia Viera: "No, personalmente no nos conocíamos, y vos también personalmente sos mucho más linda que en video". Después de aquel ida y vuelta cargado de tensión, la periodista le consultó por los inicios de su carrera: "¿Vos vendías helado, Marcelo? ¿Y lustrabas botas?". El conductor del Bailando 2023 asintió y luego profundizó hasta con una anécdota que tiene con Lionel Messi: "En los grandes fracasos de la vida, creo que esos son los momentos para seguir intentando. Yo se lo digo a mis hijos y se lo digo a Messi también. Cuando Lio se quería ir de la Selección, yo le dije ‘tenés que seguir intentándolo porque no podés irte de la Selección, algún día se va a dar".

Finalmente, Marcelo se refirió al encuentro que tuvo con el presidente de Paraguay, con quien hasta se tomó una foto: "Hoy lo hablaba con el presidente, con Santiago Peña, que había perdido la otra elección. En la vida te tocan muchas pérdidas, pero yo no sé si los mejores momentos son los de éxito, por ahí creo que los fracasos, los momentos difíciles de la vida te ponen en un lugar que te hace crecer mucho más". Porque si no te dicen: ‘todo lo que tocás es oro, Rey Midas’, yo les digo ‘no, pará, hice 200 programas que me fue para el orto y alguno me fue bien y voy a seguir intentando porque mi vida pasa por acá, por los medios de comunicación". Y concluyó: "Se lo digo siempre a mis hijos, yo amo esto. Me acuerdo que en el ‘90 estábamos haciendo 1.8 de rating y Carlín Calvo con Amigos son los amigos, hacía 50, Arturo Puig con Grande Pa, hacía 60 puntos de rating. Y yo le dije a Yankelevich que no sabía si tenía que seguir intentando, y Gustavo fue una de las personas que creyó más en mí que yo mismo”.

Qué dijo Tinelli del Bailando por un Sueño

En otro fragmento de la entrevista, Marcelo Tinelli se refirió al debut del Bailando 2023 en América TV. "Va a salir a fines de agosto, van a haber muchos famosos y también gente nueva. A mí me pasa a veces que alguno que está al costado me gustó mas que el que está bailando". Al mismo tiempo, agregó: "Y aparece, y me gusta darle esa oportunidad. Una persona no tenía ni idea y le estás cambiando la vida".