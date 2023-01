Marcelo Tinelli le puso límites a Guillermina Valdés: "No quiero"

Marcelo Tinelli salió a responderle a Guillermina Valdés y le puso límites al buen vínculo que mantienen desde que se separaron en mayo pasado.

Marcelo Tinelli sorprendió al ponerle un límite a su buena relación con Guillermina Valdés, de quien se separó hace ya ocho meses. "Hipócrita no quiero ser", se sinceró el reconocido conductor en diálogo con la prensa, donde también habló de los rumores de romance con Alina Moine, de quien se lo vio muy cerca durante el Mundial de Qatar 2022.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli anunciaron su separación en mayo pasado luego de 9 años de pareja y un hijo en común, Lorenzo. Pese al final del romance, las celebridades mantienen una buena relación, principalmente para que el pequeño Lolo no sufriera tanto. Inclusive, hace unos días en una charla con Intrusos, Valdés aseguró: "Yo soy re amiga de Marce, si tiene a una chica me va a contar".

Pero en las últimas horas, Tinelli se distanció de esa posibilidad. Es que el conductor viajó a Mar del Plata para ver "Los 39 escalones", la obra que protagoniza su expareja, y respondió de una manera bastante diferente a como lo había hecho Guillermina: "No podría estar diciéndome abiertamente 'vamos a comer los tres con Lolo'".

"Hipócrita no quiero ser", agregó Tinelli, contundente. Incómodo con la línea de preguntas que le estaban haciendo, el conductor aseguró que no sabía por qué hablaban de ese tema: "Cada uno que haga su vida. Qué se yo. Que haga lo que quiera". Pero eso no fue todo, ya que también se refirió a los rumores que lo vincularon en el último tiempo con Alina Moine, con quien compartió tiempo en el Mundial de Qatar 2022.

Qué dijo Tinelli de su supuesto romance con Alina Moine

Además, Marcelo Tinelli aprovechó para desmentir su romance con la periodista, vinculada anteriormente con Marcelo Gallardo. "Yo no me puedo hacer cargo de lo que puedan decir. No tengo problema, no estuve con nadie. Pueden decir lo que quieran, pero no es algo que me compete a mí", se desligó el conductor.

En ese sentido, Marcelo Tinelli ratificó una vez más que está soltero por el momento. "Es un buen momento para estar solo, tranquilo, y lo estoy disfrutando", concluyó el conductor sobre su personal.

El insólito acercamiento entre Marcelo Tinelli y Wanda Nara

Marcelo Tinelli y Wanda Nara disfrutaron de una tarde de playa junto con sus respectivas familias y se viralizaron imágenes del momento vivido por el conductor y la influencer. Las personalidades de televisión demostraron cuánto les gustan las temperaturas altas, el sol y el distensión en reposeras con el sonido del mar de fondo.

Tinelli y Nara se dejaron ver entre risas y mates, acompañados por sus familias: Micaela, Candelaria y Lorenzo Tinelli por parte del conductor y los cinco hijos de Wanda por su parte. El astro de la televisión y la exbotinera anduvieron en cuatriciclo por las playas uruguayas mientras los niños disfrutaban del agua del Océano Atlántico.

Este encuentro capturado por Ciudad Magazine se da en medio del escándalo mediático que rodea a Nara, por su supuesto romance con L-Gante y por un reciente posteo que hizo Mauro Icardi, borrado al poco tiempo de su publicación; por lo que se desató un nuevo motivo para poner a la celebridad de redes en el centro de la prensa.