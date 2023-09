Marcelo Tinelli humilló al aire a un periodista de América TV: "No me lo banqué"

El conductor del Bailando 2023 tuvo un picante cruce con uno de los periodistas de actualidad de América TV y deslizó una fuerte ironía al aire.

Marcelo Tinelli humilló al aire a un periodista de América TV: "No me lo banqué"

Marcelo Tinelli humilló al aire a un periodista de América TV: "No me lo banqué"

Marcelo Tinelli volvió a la televisión con el Bailando 2023, esta vez por América TV, y en su programa de apertura no se privó de lanzar una picante ironía contra una de las figura de actualidad del canal de Daniel Vila. "Prefiero otro tipo de periodistas, no me lo banqué mucho", sentenció el conductor humillándolo al aire.

En medio de la presentación del jurado Marcelo Polino, Tinelli se fijó en que el periodista Ceferino Reato estaba presente en una de las tribunas de asistentes al programa y le preguntó: "Nunca tuve un periodista de tanta categoría acá en el certamen. En serio. ¿Ha venido por Polino?". Luego de que el panelista señalara que estaba ahí por ambas figuras, Tinelli le lanzó una fuerte propuesta: "Lo admiro mucho a Ceferino, un maestro. Un día tiene que venir a puntuar. Como analista político lo sigo en Intratables y DDM pero un día podría venir acá a puntuar baile. ¿Vendría?".

"Como no. Absolutamente", sentenció Reato, cortante. "No dijo nada hasta acá. Ninguna definición concreta", lo "picanteó" Tinelli, pidiéndole una respuesta precisa y obligando a que el periodista mostrara su rechazo ante el ofrecimiento. "No se anima", arremetió "El Cabezón".

En otro momento de la noche, Tinelli hizo un llamado de atención a los famosos de América TV que aparecieron los primeros minutos de la apertura a saludar y luego se fueron, y advirtió: "Hay varios que no están. Karina Mazzocco estuvo un ratito y se fue...qué raro lo de Karina Mazzocco... Fer Dente también se las tomó. Ceferino Reato también. ¡Qué raro! No me dio ni pelota".

Deteniéndose en Reato, Tinelli soltó comentarios ácidos e irónicos, en tono bromista, que no pasaron desapercibidos por la platea: "No sé si me gusta tanto Ceferino Reato. Yo prefiero otro tipo de periodistas, no me lo banqué mucho en El Diario de Mariana. Y en Intratables me gusta más Magaldi (Nicolás). Pero si viene le voy a decir que es un groso". "Sos un falso, Marcelo", lo ubicó Marcela "La Enana" Feudale, la histórica reidora de ShowMatch.

Marcelo Tinelli le tiró un palito a su hijo y lo expuso en el Bailando 2023: "No entendí"

En su ronda de agradecimientos, el conductor remarcó la presencia en el estudio de su hija mayor, Micaela. La joven fue la única de los 5 hijos de Tinelli que apareció en el programa y, según remarcó el también productor, todos tenían una excusa válida menos Francisco. Por este motivo, hizo un fuerte e irónico comentario sobre el tema.

"Le mando un beso a mi hijo Fran que me dijo ‘Voy papá’ y el ‘voy papá’ sabés que es seguro. No vino", empezó por decir el conductor con un rostro bastante serio. Luego, sumó: "Pero está en casa, se ve que no entendí yo y me dijo que voy era en casa". Por último, ironizó contundente sobre el tema: "Es de esas personas que decís ‘contá con él’ y está..".

Por otro lado, Tinelli también explicó por qué el resto de sus hijos no estuvieron en el estudio. "Le mando un beso a mi hija Cande que está en España ahora con su novio Coti. Nos iba a estar viendo, pero son cinco horas de diferencia, lo verá mañana", empezó. Luego, sumó: "Juanita que la amo y sabe que me emociono cada vez que la veo en una pasarela, me llamó y me dijo que tenía un orzuelo tremendo. Y Lolo quería estar acá, pero está con la mamá porque mañana tiene que ir al colegio".