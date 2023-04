Marcelo Tinelli habló sobre su futuro en Argentina: ¿Se va del país?

Marcelo Tinelli se refirió a la situación del país y dio a conocer si tiene pensado armar las valijas para continuar su vida en el exterior.

Marcelo Tinelli anunció si se va o no de la Argentina.

Marcelo Tinelli rompió el silencio y dialogó sobre diversos temas de la actualidad. Además de destacar que está motivado con su nuevo trabajo como conductor del Bailando por un Sueño, programa emitido por América TV, el animador reveló si tiene intenciones de irse del país.

Consultado acerca de si tiene intenciones de marcharse de la Argentina, "El Cabezón" fue contundente y sostuvo: "Jamás. Soy recontra argento, y no podría". En diálogo con Gente, el conductor advirtió: "No lo pensé ni en los malos momentos. A los dos minutos me largaría a llorar".

Incluso, y pese a que cuenta con los documentos necesarios para poder vivir en Europa, Tinelli dejó en claro que le encanta vivir en la Argentina: "Tengo doble ciudadanía y viviría dos meses en Italia, pero volvería. Nuestro país es maravilloso en todo". En tanto, sostuvo que la solución para los problemas del país están en "la gente". "La gente, la gente... la tolerancia, cómo aman a Argentina los que salen a laburar a las 6AM, los que le meten a pesar de la increíble inflación anual, la inseguridad y las cosas que siempre criticamos. Tenemos que buscar la salida nosotros", añadió.

Asimismo, Tinelli se mostró en contra de los discursos de odio hacia el país. "Es un cuadro que debemos pintar entre todos cada día con un montón de actitudes y acciones. Cuando escucho 'es que este país...'. 'Okay, ¿y vos qué hacés para mejorarlo?', porque el voto es importante también, eh. O '¿ayudás a alguien?'. Ayudar a alguien es una gotita en el medio del mar. No importa, si podés viene bien", marcó.

Marcelo Tinelli conducirá el Bailando por un Sueño en América TV.

En tanto, valoró los puntos positivos que tienen los trabajadores argentinos y argentinas: "Yo creo en la energía y el talento de los argentinos. Somos reconocidos en todo el mundo por eso. El argentino ha estudiado, está formado, es querendón, melancólico, talentoso, una persona pilla, viva. Un mix que resulta incomparable",

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre las elecciones 2023

En otro de los tramos de la entrevista, Marcelo Tinelli fue consultado a quién votará en las elecciones 2023. "No sé a quién voy a votar ni quiénes van a ser finalmente los candidatos", indicó.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la grieta que hay en la Argentina y la solución pretende

Marcelo Tinelli consideró que "primero hay que terminar con esta grieta pelotuda que se armó después del dos mil y pico, del final del gobierno de De la Rúa: que si sos de un lado o del otro, te puteo y recontra puteo de un lado y el otro". "Más allá de quién gobierne, nos merecemos representantes que establezcan, no te digo cien, cincuenta puntos, pero sí veinte, quince que se respeten y no se toquen, más allá de la persona y el partido que asuma. Como en las grandes naciones. Por ejemplo...", concluyó.

El familiar de Messi que Marcelo Tinelli quiere en el Bailando por un Sueño 2023

A semanas de haber anunciado el regreso del Bailando 2023 a la pantalla chica, Marcelo Tinelli inició las negociaciones para traer figuras importantes al programa. En este marco, salió a la luz que el conductor quiere ir por todo y traer una persona muy especial: la mamá de Messi.

La noticia se dio a conocer por Ángel de Brito en LAM este martes 25 de abril. Según contó el conductor del ciclo de espectáculos de América TV, Tinelli ya se comunicó con Lionel Messi y Celia, su mamá, para hacerle a esta última una propuesta particular: formar parte del jurado del ciclo de baile. Aunque ya pasaron más de cuatro meses de la final del Mundial de Qatar 2022, la fiebre mundialista continúa dispersa en todo el país, por este motivo Tinelli buscaría dar el volantazo y poner a la mamá del campeón del mundo dentro del ciclo. Todavía no salieron a la luz los detalles de las negociaciones, ni tampoco se conoció la respuesta de Celia.

Sin embargo, en caso de confirmarse la presencia de la mamá de Messi en el programa, ella compartiría mesa con Carolina "Pampita" Ardohain, Ángel De Brito y Moria Casán, los tres jurados convocados hasta el momento. Por otro lado, hasta ahora, Tomás Holder y "El Tirri" son los únicos participantes confirmados para formar parte del ciclo.