Marcelo Tinelli envuelto en un escándalo familiar: "Si la gente supiera"

Un posteo de Instagram desató internas en la familia Tinelli. Qué pasó entre Soledad Aquino y su exesposo.

Marcelo Tinelli quedó envuelto en un nuevo escándalo. Esta vez no fue el Bailando ni ninguna de sus decisiones en América TV lo que motivaron las críticas, sino una interna familiar. Soledad Aquino, exesposa del conductor y madre de Micaela y Candelaria hizo una dura acusación en las redes y generó la intempestiva reacción de su hija mayor.

La polémica estalló cuando compartió una fotografía en Instagram de viejos tiempos junto a Marcelo con el siguiente mensaje: “¡Qué tiempos aquellos! Tirando fotos aparecen estas fotos. Qué jóvenes, ¿no?”. Un seguidor comentó la publicación y señaló: “Vos seguís teniendo el mismo poder. Poder con el que hiciste grande a Marcelo. Usina de buena onda y amor ¡Te quiero!”.

Lo que sorprendió a todos fue la respuesta que le dio Soledad a su seguidor y dejó a la luz un conflicto desconocido. “Hoy es lo opuesto. Me bloqueó porque le pido ayuda económica y trabajo”, sostuvo indignada. “Una vergüenza”, cerró la primera exesposa del conductor del Bailando por un Sueño.

Un rato después, el posteo fue eliminado, pero alguien había hecho una captura de la imagen y sus palabras se volvieron virales. "Ayer antes de irme a dormir estaba esta publicación de Soledad Aquino, que se ve Marcelo no leyó lo que decía y la likeó. Hoy ya no esta más...", indicó la instagramer Gossipeame.

Semejantes acusaciones de parte de Aquino despertaron la preocupación de sus hijas. Aunque Marcelo prefirió no defenderse ni opinar del tema, sí lo hicieron la empresaria textil . “Si la gente supiera lo que te ayuda papá…”, disparó Micaela, mientras que Candelaria sumó: “Qué pifiada está la gente”.

Soledad Aquino contó la verdad sobre su fulminante comentario contra Tinelli

Tras el fuerte comentario y el revuelo mediático que causó, Soledad Aquino rompió el silencio y contó detalles sobre su relación con su exmarido. Además, explicó porqué decidió exponer sus problemas a través de las redes sociales y dio precisiones sobre su actual situación económica.

“A Marcelo le pedí laburo, pero no hay por la situación económica del país”, indicó Aquino, en diálogo con Clarín. A la exesposa del "Cabezón" se le complicaron los ingresos en la pandemia cuando no prosperó un negocio y sufrió el robo de 17 mil dólares.

En cuanto al comentario de Instagram, Sole explicó: “Le respondí pensando que esto no iba a salir, pensando que era un diálogo íntimo, no que iba a salir publicado”. Y reveló que Tinelli se enojó: “Marcelo me escribió hoy por Instagram y me dijo que se había ofendido. Le dije: ‘Tenés razón, me re pasé. La verdad es que conmigo sos divino. Sos lo mejor que me pasó en la vida, perdoname’”.

“Le pedí perdón a Marcelo. Le dije: ‘Marce, mil perdones. Me mandé una re cagada. Sabés que yo no soy así, te adoro’. Fue todo buena onda, me sarpé, estaba un poco nerviosa, como estamos todos, con el tema del dinero… Él me dijo: ‘Sol perdoname, yo también me porté mal’”, sostuvo.