Marcelo Tinelli despidió a un famoso de ShowMatch: "Traidor"

Marcelo Tinelli estalló de furia contra un participante de ShowMatch y lo despidió del programa. A qué se debe el enojo del conductor en El Trece.

Marcelo Tinelli se enojó en ShowMatch y despidió a una figura del programa. El reconocido conductor no pudo ocultar su fastidio frente a una situación, que tuvo lugar el pasado martes por la noche, y apuntó contra uno de los participantes. Se trata de Jorgito Moliniers, quien decidió no bailar con Luciana Salazar por una supuesta lesión y que luego terminó asistiendo al ciclo de Guido Kaczka. "El Cabezón" expuso su bronca y lo fulminó con un contundente mensaje.

Luego de que Luli Salazar se sumara al programa para bailar con su nuevo compañero de equipo, Tinelli le consultó sobre lo que pasó con Moliniers: "¿Terminaron mal ustedes?". Y la modelo respondió: "No sé, vino un día al primer ensayo del baile que vamos a hacer ahora, pero no voy a contar intimidades. Nos contó que iba a ver a Furman porque le dolían un poco los hombros, pero me hizo un comentario de una persona que me llamó la atención. Y creo que parte de la decisión tuvo que ver con eso".

Completamente sorprendido, el conductor le consultó: "No entendí nada. ¿Qué es un chamán?". Ángel de Brito, uno de los jurados de ShowMatch, intervino y resaltó: "Recibió un llamado de alguien diciéndole que deje de bailar... no sé si en el programa o con Luciana". Visiblemente molesto, Tinelli disparó: "¿Quién es? ¿El dueño de El Trece?". Y agregó: "No vuelve Moliniers. Desapareció...".

Marcelo Tinelli, conductor de ShowMatch, está enojado con un participante.

Luego, De Brito dejó en claro que Moliniers se hartó de ShowMatch y que por eso se sumó a "Bienvenidos a Bordo", otro programa de El Trece: "Está fatigado de ustedes, me parece, porque se fue al programa de Guido Kaczka". Fue entonces cuando Tinelli reaccionó furioso: "Ah, ¿pasó al equipo de Guido Kaczka? No sabía, tremendo". Por su parte, Luciana Salazar comentó: Yo sabía que tenía unas lesiones y lo atendió Furman".

El enojo de Marcelo Tinelli con Jorgito Moliniers

"¿Y qué le dijo Furman? ¿Le recomendó otro programa? Le recetó y le dijo: 'Váyase de ahí y tómese dos grajeas de Kaczka...'", volvió a manifestar Tinelli, que se mostró indignado por la excusa que inventó Jorgito Moliniers para no asistir a ShowMatch. Finalmente, tildó a Jorgito Moliniers de "traidor" con un fuerte descargo: "Raro, no lo había visto en el programa de Guido. Lo voy a ver y voy a ver cómo está". Ironizando, expresó: "Se lo ve trabado... cuando giró el cuello para la derecha... ahora, es increíble, tremendo... para mí eso es una daga en mi corazón. Es una locura lo que hace. Es una daga en mi corazón, tremendo, recontra traidor. Moliniers, ni aparezcas por acá, eh. Que el alta te la dé Guido Kaczka, hijo de mil...".