Marcelo Bonelli sorprendió con una declaración en vivo: "El lunes me echan de casa"

Marcelo Bonelli le reveló a Mario Massaccessi que su esposa Susana está a muy pocos pasos de echarlo de su casa.

Marcelo Bonelli debió ausentarse de Arriba Argentinos durante varios días tras haberse enfermado de coronavirus. Afortunadamente, El Trece consiguió un reemplazo a tiempo y Mario Massaccesi fue quien lo estuvo cubriendo durante este tiempo. Ahora, a pocos días de su regreso, reveló que su esposa está a punto de echarlo de su casa.

“Con tu producción deseamos que vuelvas el lunes. Hasta hemos hablado con Susana, tu mujer, para que te saque de tu casa. O sea, el lunes a las cinco de la mañana Susana ya tiene la orden nuestra. Andá a laburar”, le dijo Mario en tono de broma y cariño. “¿El señorito Bonelli viene el lunes?”, le preguntó.

“El lunes me echan de casa. Sí, sí. El lunes vuelvo porque ya estoy cumpliendo todo el período de aislamiento de Covid, así que el lunes estoy ahí”, le contestó Bonelli. Sobre estos días de aislamiento en su casa, aseguró que la experiencia no fue para nada divertida. “Te digo una cosa, no es nada grato estar aislado, es realmente un embole”, sentenció.

Por último, le dio las gracias a Massaccessi por haberlo cubierto en su rol. “Te quiero agradecer muchísimo todo el aguante, así como también a Santi y a Guillermo. Te quiero felicitar porque cuando uno está mucho tiempo en su casa ve mucha información que de repente no ve habitualmente. Te va bárbaro en síntesis, un rating enorme, así que felicitaciones”, cerró. “Es un tiempo en el que nos atraviesan situaciones inesperadas así que si hay que hacer el aguante acá estamos. El lunes vení, eh. Y vení con alfajores porque acá te van a reclamar”, lo despidió Mario.

El Trece le dará la bienvenida a otro nuevo conductor histórico: Luis Otero

Otro de los legendarios periodistas de El Trece que regresará a la pantalla es Luis Otero, que también estará de vuelta en Todo Noticias. Luis había dejado de lado su trabajo en televisión en 2019 para enfocar todas sus energías en la política y postularse como intendente de Avellaneda por Juntos por el Cambio. Como no tuvo éxito, volverá a su trabajo habitual.

Otero trabajará a partir de Marzo en un nuevo noticiero producido por Adrián Suar. Todavía no se sabe cómo se llamará, pero lo que es seguro es que va a estar encabezado por él. Por otro lado, también regresará a TN, programa que lo recibió por primera vez en el año 1993.