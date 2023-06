Marcela Tinayre reveló su experiencia con Chiche Gelblung: "En mi casa"

Marcela Tinayre contó una experiencia íntima que involucró a Chiche Gelblung. La confesión de la conductora de Polémica en el bar por América TV.

Marcela Tinayre expuso detalles de lo que pasó con Chiche Gelblung varios años atrás. La hija de Mirtha Legrand que es la flamante conductora de Polémica en el bar por América TV reveló en vivo la experiencia íntima que vivió con el periodista, quien se mostró muy avergonzado por la situación.

"Ustedes que tienen pareja, familia, les quiero preguntar ¿se puede ser amigo de un ex?", preguntó Marcelo Polino a la mesa de Polémica en el bar conformada por Walter "Alfa" Santiago, Gabriel Schultz, Flavio Mendoza y Eliana Guercio a raíz del video de "La China" Suárez y Nicolas Cabré juntos. "Yo soy re amiga de todos mis ex's", expresó Tinayre al respecto.

"Eso es ser promiscuo", lanzó Chiche Gelblung sobre este tema. Ni bien lo escuchó la conductora, lo hizo callar y comenzó a relatar una historia de años atrás. "Mirá, vos callate la boca. Yo voy a contar: Chiche me dejó una ex en una casa mía. No saben lo que fue... Me dijo ' tengo que ir a hacer una nota y vengo'", recordó.

En ese momento vivía en Francia y dijo que la mujer en cuestión se quedó por unas cuantas horas sin la presencia del periodista. "Esa ex fumaba, entonces me dejaba los puchos apoyados en todos lados. Me quemó todos los muebles. Yo lo llamaba y no lo encontraba por ningún lado. Lo peor es el día que le digo 'qué gracioso, tenemos la misma pollera'. 'No, es la tuya', me dijo. No sabés lo que fue para sacarla", detalló Marcela.

La fuerte denuncia que recibió Marcela Tinayre tras el estreno de Polémica en el Bar: "Nunca más"

Marcela Tinayre recibió una dura denuncia por parte de una amiga y excompañera de trabajo en uno de sus programas. La mujer que apuntó contra la hija de Mirtha Legrand por sus malos tratos al aire fue parte del equipo original de Las Rubias, ciclo que Tinayre condujo durante años en canales de cable.

"Yo la quiero a Marcela, somos amigas desde hace años. Nuestros chicos iban al mismo colegio desde el jardín de infantes, por lo cual tenemos una vida llena de recuerdos de situaciones que pasamos juntas: Punta del Este durante años... Vacaciones... Viajes", comenzó su descargo Evelyn Scheidl, en diálogo con Socios del Espectáculo. Al mismo tiempo, Teresa Calandra sumó: "Ella (Marcela) se lleva muy bien con los hombres. Con las mujeres, le cuesta más trabajar".

Scheidl aseguró que es muy responsable en sus trabajos y puntualizó que en Las Rubias siempre era la primera en llegar y la última que se iba. "Yo no quería hablar de este tema. No me sentía cómoda. Me sentía agredida, destratada. Lo digo porque se vio en cámara. Y la verdad es que yo, con la gente que mira el programa, no me sentí cómoda, porque tomé una postura que no corresponde: yo me enojé", soltó la modelo. Y concluyó: "Y al enojarme, estoy mostrando una cara que no soy yo. Y vos al público no tenés por qué darle la espalda".