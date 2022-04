Marcela Tauro explotó contra Tinelli y Lourdes Sánchez: "¿De eso no hablás?"

Un conflicto que parte desde Marcelo Tinelli involucra a Lourdes Sánchez y Marcela Tauro, quienes tuvieron un cruce que inició en la televisión y la siguieron en redes sociales.

Un comentario que hizo Lourdes Sánchez en LAM, programa conducido por Ángel De Brito, desató la furia de Marcela Tauro, quien se expresó a través de las historias de Instagram al respecto de lo sucedido y sumó en la debacle a Marcelo Tinelli por una denuncia en su contra.

En el marco del cumpleaños de Tinelli, la panelista invitada brindó detalles y aseguró que fue un festejo bastante íntimo con "no más de treinta invitados", con Federico Hoppe y Pablo "Chato" Prada como invitados. A raíz de eso, se desataron varios rumores en los que deslizaban que los productores estaban peleados con el conductor de ShowMatch.

"¿Los echaron o no los echaron?", preguntó De Brito al respecto, y para la sorpresa de Lourdes, respondió: "No, jamás. Eso jamás existió". En sintonía con lo que dijo, se refirió a Marcela Tauro y esto fue lo que desencadenó a la periodista de Intrusos.

"Es más, cuando lo dijo Marcela Tauro, que tiene una saña importante contra ellos dos... y encima da la casualidad de que cuando dice esas pavadas, estoy yo mirando y digo ¿qué dice?", lanzó mirando a las cámaras. La respuesta de Tauro fue contundente y se manifestó a través de Instagram.

En primera instancia, la etiquetaron en una historia que indicaba: "Lourdes Sánchez firmó que Marcela Tauro está ensañada con Tinelli y el "Chato" Prada". Al respecto, arrojó: "¿No te llegan a vos lo que le deben a la gente de Hogar Dulce Hogar? ¿o que debe en San Lorenzo la Mesa del Hambre? ¿De eso no hablás?".

La serie de comentarios dejó en evidencia que la periodista arremetió contra Marcelo Tinelli y lo que pasó tanto en la productora La Flia como en San Lorenzo, club del cual es presidente. "¿No hablas de la gente que protesta que no le pagaron?", continuó.

Lo cierto es que, en este contexto, Lourdes Sánchez en realidad se estaba refiriendo a que Tauro está ensañada no con el "Cabezón", sino con sus productores Hoppe y Prada. En última instancia, la historia final fue fulminante: "Sos tan genial panelista... por eso vas vas invitada un día, no fija", dijo en medio de un triángulo explotado de tensiones.

El problema de Tinelli en La Flia con los participantes de Hogar Dulce Hogar

Recibieron una denuncia por parte de los participantes del reality Hogar Dulce Hogar por El Trece. Según comunicaron, aún no cobraron el sueldo a más de un mes de haber finalizado el programa.

Luis Escobar, encargado de la parte de diseño, indicó que La Flia no cumplió con lo pautado: "No me fui de vacaciones porque estuve trabajando en un programa de televisión en el que no nos pagaron. Estamos trabajando desde noviembre y no nos pagan ni siquiera un sueldo", sostuvo en diálogo con Instrusos por América TV días atrás.