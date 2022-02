Marcela Tauro explotó contra Mauro Icardi y presagió el peor final: "¡Me tiene harta!"

Marcela Tauro hizo un potente descargo en Intrusos sobre la segunda crisis matrimonial entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Marcela Tauro volvió a Intrusos en este 2022 y no se quedó con las ganas de dar su opinión sobre el Wandagate, el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez que tuvo a todo el país de expectante el año pasado. Ahora que “La China” volvió a Europa e Icardi justo dejó de seguir a Wanda en Instagram, las especulaciones aumentaron más que nunca.

Esta coincidencia apunta a que, quizás, el futbolista se peleó con Wanda una vez más para verse con Suárez y que se viene una separación definitiva. Nada de esto está confirmado todavía, pero Marcela Tauro hizo un contundente descargo sobre la actitud de Icardi en relación a toda la situación.

“Me encanta el novelón de Wanda con Icardi. Bah, me gusta porque no me pasa a mí. ¿Viste que se dejaron de seguir?”, expresó frente al resto de los panelistas. “¡Él me tiene harta! Cierra el Instagram y lo abre como yo me lavo los dientes. No sé. ¡Es cada dos minutos!”, se quejó.

Y es que desde que el escándalo salió a la luz por primera vez, Icardi siguió y dejó de seguir a Wanda una enorme cantidad de veces. Incluso también archivó y desarchivó varias fotos con ella, como si hubiesen tenido varias idas y vueltas. “Muchos dicen que esta crisis matrimonial es el comienzo del fin”, opinó otro de los panelistas de Intrusos. Tauro coincidió y opinó que Wanda parecería haberlo perdonado demasiado pronto y sin haber llegado a procesar todo lo que pasó.

“¡Y sí! Porque es muy difícil, para mí hubo de todo en ese encuentro con ‘La China’. Hubo presencial, de todo. Que alguien perdone, puede perdonar. Pero es algo muy rápido para olvidar”, reflexionó Tauro. Y agregó: “Recordemos que Wanda pasó de todo. Ahora volvió a la realidad, ella en Francia y él jugando. Creo que cayó en la realidad. Yo creo que la duda siempre te queda”.

El regreso de “La China” Suárez a España

Con respecto a la coincidencia entre el regreso de “La China” a España, todo Intrusos coincidió en lo llamativo que resulta y que, muy posiblmente, podrían tener otro encuentro. “Lo que llama la atención es que explota esta bomba justo cuando ‘La China’ vuelve a Europa, a España. Está cerca”, señaló otro panelista.

Por su parte, Marcela Tauro dijo que le llegó la información de que Icardi le estuvo mirando las historias de Instagram a “La China” y que así es como se enteró de que volvía a Europa. Mientras tanto, Suárez está en los comienzos de su romance con el español Armando Mena Navareño y parecería encontrarse muy feliz. Sin embargo, también está la teoría de que este romance podría ser una pantalla para cubrir su vínculo con Icardi.