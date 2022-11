Marcela Tauro deschavó a América TV: "Me duele y me molesta"

La periodista confesó las limitaciones laborales a las que se enfrentó por las restricciones de América TV.

Marcela Tauro hizo un fuerte descargo y apuntó contra América TV y sus internas con otras señales. Indignada por las limitaciones laborales a las que tuvo que enfrentarse recientemente, la periodista reveló que es una situación que "le duele mucho".

En una reciente entrevista que brindó con el ciclo radial Por Si las Moscas, emitido por La Once Diez, Tauro reveló por qué no pudo volver a formar parte de el debate de Gran Hermano, un proyecto que la entusiasmaba muchísimo. "Fui convocada para el panel de Gran Hermano pero no puedo estar por una guerra de canales. Pude ir un día y no puedo ir más", confesó.

"Y eso me duele y me molesta, pero más me duele porque a esta altura de mi vida pedir permiso", confesó la panelista de Intrusos. Además, añadió: "Disfruté mucho el programa y dije bueno, quiero que se luzcan todos, el cierre es buenísimo. Me parece que ninguno quiere competir con otro".

"Entendimos que todos se pueden lucir desde su lugar, que se luzca ella que es la conductora, podemos estar un día más efusivos que otros, eso sí", finalizó la periodista luego de contar que, a pesar de este mal momento, se encuentra en un gran año laboral.

El calvario de Marcela Tauro por la salud de su hijo: "Lo vamos a tener que internar"

Marcela Tauro está atravesando un angustiante momento por la salud de su hijo de 16 años, Juan Cruz Álvarez, que comparte con el empresario José María Álvarez. La panelista anunció que si el cuadro de su hijo no mejora, deberá ser internado de urgencia.

Tauro explicó que el adolescente está enfermo desde hace varias semanas y que no parecería mejorar. Si esto continúa así, los médicos dijeron que tendrá que ser hospitalizado. Si bien no dio demasiados detalles, se habría tratado de una gripe que luego derivó en una bronquitis.

“Estoy muy preocupada por mi hijo. Empezó con una bacteria pero ahora tiene una bronquitis. En caso de no mejorar lo vamos a tener que internar”, contó la periodista en diálogo con La 100 (FM 99.9). Y agregó que el motivo por el que su cuadro empeoró fue porque el adolescente no siguió el tratamiento correcto con el antibiótico: “Lo que pasó es que se portó mal con el antibiótico y ahora estamos atravesando esto. No es que no le di importancia, me preocupa y me preocupó estos días".