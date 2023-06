Marcela Feudale se descompensó en pleno vivo de América TV y generó preocupación

La locutora vivió un tenso momento al aire de LAM. Marcela Feudale debió ser socorrida por una de sus compañeras en el ciclo de Ángel de Brito.

Marcela Feudale debió ser atendida por sus compañeros de equipo en LAM después de una descompensación en pleno vivo de América TV. Ángel de Brito expuso lo vivido y le consultó a la histórica locutora de Showmatch cómo se sentía tras lo vivido.

La comunicadora es parte del ciclo de chimentos desde hace meses, en la nueva etapa del programa en América TV, después de haber estado al aire en El Trece durante cinco años. Feudale aporta su opinión ante los temas que tratan en el programa y también cuenta anécdotas vividas en el mundo del espectáculo en sus más de 20 años de trayectoria televisiva.

"¿Estás un poquito floja de la presión, Marce? ¿Te sentís mal?", soltó Ángel de Brito en una reciente emisión de su programa, mientras la locutora leía un PNT. En ese momento, la comunicadora aseguró que se le había bajado un poco la presión y que comió unas galletitas que le dieron sus compañeras. "Ya queda poco", le dijo De Brito en alusión a que faltaba poco tiempo para que el ciclo terminar ay se fueran a su casa.

El duro relato de Marcela Feudale sobre su padre

"Hay cosas en la vida que no se superan. Yo era íntima amiga de mi papá y lo extraño. Extraño charlar, caminar por la playa. Eso no se puede. Y no va a pasar. Extraño eso. La fe que me tenía. Él tenía solidaridad con el mundo", comenzó su descargo Feudale en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. Y sumó: "Hoy sus alumnos me siguen llamando para decirme cómo los acompañaba en sus dolores, en sus tristezas. Esta es la foto de mi viejo, de mi vida con él. Cuando te vea, me voy a poner contenta. Yo con él tuve una amistad muy grande".

Feudale contó que su padre fue profesor de química y que la gente que lo conoció que cuenta elogios sobre él hasta el día de hoy. "Una chica me escribió hace poco y me dije ‘era el único profesor que se acercaba para saber si teníamos un plato de comida'", cerró su descargo.

La locutora reflexionó sobre su infortunio en el amor en esa misma entrevista y soltó: "El tema del amor me parece que nos atraviesa a todos de una manera muy particular en la vida, que te cambia siempre. Nunca me fue bien con las parejas, pero creo que si bien es cierto que no emboqué por ahí con las personas que debería haber embocado, era muy romántica y yo creía que todo tenía que ser perfecto".