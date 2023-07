Marcela Feudale reveló el calvario que vivió con una actual figura de El Trece: "Fue horrible"

La locutora habló sobre un mal momento que pasó con un famoso periodista. Marcela Feudale reveló qué conductor de El Trece le habría jugado una mala pasada.

Marcela Feudale hizo un fuerte descargo desde su lugar como panelista en LAM y recordó un mal momento que vivió por una actual figura de El Trece. La histórica locutora de Showmatch se refirió a su experiencia laboral con el periodista y reveló por qué su relación con terminó bien.

La comunicadora que recientemente sufrió un inconveniente de salud en vivo contó que tuvo una gran relación con esta persona durante el tiempo en que trabajaron juntos pero años después tuvieron un cruce por redes que la dejó con un sabor amargo. Se trata de Rodrigo Lussich, quien cobró relevancia en los últimos días por filtrar sus supuestas internas laborales con Elizabeth Vernaci.

Feudale recordó que su problema con Rodrigo Lussich sucedió cuando en el programa del periodista se refirieron al bajo rating que Marcelo Tinelli marcaba frente a los arrasadores números de los realities de Telefe. La locutora contó que evidenció su indignación en público y dijo que había gente que criticaba a Tinelli por su rating y apenas marcaba 1 punto. Si bien Lussich no fue nombrado por Feudale, el periodista recogió el guante porque sintió que el comentario había sido para él y le chicaneó por Twitter. La profesora de Historia aseguró no haber respondido ese mensaje público porque prefirió no meterse en escándalos. "Yo ni siquiera lo había nombrado a él, fue horrible", aseguró.

Desmintieron a Rodrigo Lussich en su denuncia a Vernaci

En LAM dieron a conocer que informaron que el despido a Rodrigo Lussich de la Pop 101.5 se dio porque estaba noveno en la competencia de rating y que no había acuerdo con el conductor respecto de los temas a tratar en su programa: los directivos querían que hiciera chimentos y él no. La propia "Negra" Vernaci le dedicó unos pocos minutos de su programa radial a Lussich, a pesar de no haberlo nombrado, e hizo referencia a las constantes quejas que hace en su lugar de trabajo por el mal funcionamiento de algunas dinámicas. "No me dan pelota cuando me quejo de cosas básicas, ¿en serio yo voy a tener el poder de echar a una persona? ¿Quién me va a aguantar a mí pidiendo que echen a una persona?", se defendió Vernaci, quien se volvió viral en los últimos días por revolear los auriculares en pleno vivo.

El enojo de La Negra Vernaci con LAM

"Hay que trabajar el ego, es un laburo dejar al ego de lado. Y hablando de eso, no me metas más en quilombos, gorda. Me metés en quilombos. No me traigas más a todo el conventillo de Ángel de Brito y sus chicas porque me termino metiendo en quilombos al pedo. No me interesa", soltó hace algunas semanas Vernaci hacia su columnista, la transformista La Barby, quien había hablado en la emisión anterior sobre algunas internas de LAM y Vernaci opinó. "Entrás hablando de a quién te cogiste y terminás periodista. El periodismo hoy es así... tanto estudiar al pedo, tampoco. ¿Y qué dice la yarará? Porque a ella le debe dar bronca cuando alguien sobresale más que ella. Ella dice 'primero estoy yo, después el programa", dijo Elizabeth, quien se cruzó con Jorge Lanata por Wanda Nara, sobre la incursión de Marixa Balli en el ciclo de América.

Yanina Latorre le respondió a Vernaci y la locutora contratacó desde la radio: "Qué fuerte, boludo, que haya alguien que no tolere que vos hables de otra persona. No estaba hablando de vos, yarará. Pero se ve que no tolerás que hablemos de otra persona que no seas vos. Todo bien, qué se yo. Lo único que le puedo decir a Yarará es que si ella se autopercibe periodista, está todo bien. Seguramente ese fue el enojo porque lo único que hice fue hablar bien de Marixa".