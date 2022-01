Mar del Plata en llamas: Gerardo Romano chocó el auto de un parrillero y se marchó al teatro

El actor Gerardo Romano se vio envuelto en una polémica durante su estadía en Mar del Plata, donde se encuentra haciendo funciones de Un judío común y corriente.

Gerardo Romano chocó a un parrillero, no dio los datos de su auto y se fue al teatro.

En plena temporada teatral en Mar del Plata, el actor Gerardo Romano quedó envuelto en una polémica situación al chocar con el auto de un parrillero, restarle importancia a la situación y marcharse al teatro Lido, donde se encuentra protagonizando Un judío común y corriente, del reconocido autor Charles Lewinsky.

En un "escandalón" de Intrusos (América TV) Rodrigo Lussich no pudo aguantar el clima de misterio que ameritaba el informe y reveló de lleno el nombre de Romano, el protagonista de la situación. "¡Ay, dije el nombre!", remarcó, entre risas. Más adelante contó que el actor chocó a un hombre con su auto y rayó otro, pero restándole importancia a la situación no pasó los datos de su auto y se marchó a hacer función al teatro.

Dando pie a un movilero desde La Feliz Lussich le preguntó detalles del incidente, a lo que el cronista contó que la noticia se supo gracias a que un periodista estaba cerca del teatro donde presenta la obra escrita por Charles Lewinsky, y presenció de primera mano cómo el parrillero se le acercó al actor para reclamarle por el choque. La víctima del choque aseguró que el auto de Romano estaba abollado en varias partes, dando a entender que "seguro no era la primera vez que sucedía".

Para terminar el relato, Rodrigo Lussich señaló que el hombre esperaría a que el actor saliera del teatro para pedirle los datos del seguro, porque cuando ocurrió el accidente Romano le restó importancia y no se detuvo. Poniendo paños fríos a la situación, el conductor de Intrusos opinó que dudaba que no ofreciese cooperación y que seguro había actuado así en el apuro por entrar al teatro.

¡Que calor!: Gerardo Romano lució semidesnudo en un móvil de Intrusos

Con sombrero, anteojos de sol y el torso desnudo, Gerardo Romano dio una entrevista en la comodidad de su casa al magazine de espectáculos y su look no pasó nada desapercibido. “¡No! ¡Ah, bueno! ¡Me muero!”, fueron las expresiones que se escucharon desde el estudio. "¿Ese es él?”, proclamó una mujer en off, a lo que el locutor agregó: "¡Está en pelos!".

Al instante, Romano procedió a explicar su versión del escándalo que protagonizó cuando fue invitado a Pampita Online (Net TV) y criticó a Carolina Ardohain porque en el estudio había mucha gente en momentos donde impera el coronavirus. Acto seguido, procedió a retirarse del estudio de televisión.

Por lo visto la explicación del actor de Un judío común y corriente y El Marginal no llamó tanto la atención del equipo de Intrusos ya que los conductores y los panelistas no pudieron ocultar su cara de asombro ante el look inesperado. “¡Qué calor que hacía en la casa de Romano! Pobre (Pablo) Layus (el periodista que lo entrevistó)”, comentó Pallares, divertido.

“¿Está en la playa el señor?”, agregó la panelista Evelyn Von Broke. “Quiero sumar algo: es muy Eduardo Constantini. Chicos, estamos en una moda y nosotros estamos re out”, sumó Virginia Gallardo. Las bromas siguieron y Lussich proclamó "así se da una nota", mientras que Pallares, tentado en risas, fue un poco más picante y lanzó un "y decí que no bajó la cámara".

Por último, compararon a Gerardo Romano con el actor Carlos Perciavalle, que solía aparecer así en sus notas de temporada en Punta del Este. “Capaz que la tendríamos que escuchar de vuelta, porque nos impactó más la imagen que el contenido”, reflexionó Pallares, dándo pie para que Rodrigo Lussich cerrara con un divertido: “¿Podemos volver a ver a Vinicius de Moraes?”.