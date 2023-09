Manu Urcera tuvo una actitud que pone en peligro su casamiento con Nicole Neumann

Faltando muy poco para el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera, se filtró una información que podría haber puesto en jaque el vínculo.

Nicole Neumann está próxima a contraer matrimonio con el automovilista Manu Urcera pero una indignante actitud de este, que recientemente salió a la luz, podría marcar en jaque el vínculo de pareja. La filtración que pone en tela de juicio la confianza de la modelo en su prometido.

En medio de la cuenta regresiva para la gran boda de Nicole Neumann y Manu Urcera, el magazine Socios del Espectáculo (El Trece) reveló un dato que deja mal parado al piloto de automovilismo y que gira en torno a los invitados del casamiento. Al parecer, Urcera habría rechazado algunos nombres propuestos para asistir al evento y esto habría generado una grieta en la pareja. "Manu le recortó la lista de amigos a Nicole por celos”, remarcaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, antes de contar los detalles de la polémica jugada.

Según los periodistas, fue la modelo quien debió llamar a aquellos invitados y “con un poco de vergüenza” quitarles la invitación que tenían. ¿El motivo de Urcera? Los celos. “Él estaba celoso porque no le gustaba que fueran parte del pasado de las relaciones de Nicole”, afirmaron los periodistas. El casamiento está previsto para celebrarse a fin de año y por el momento la fecha aún no trascendió en la prensa.

Nicole Neumann reveló su deseo más grande con Manu Urcera: "Tengo ganas"

En medio del escándalo legal con su hija Indiana Cubero, Nicole Neumann brindó declaraciones respecto al casamiento con Manuel Urcera, que será finalmente a fines de diciembre. "Estoy a full con la ambientación, con los vestidos, los souvenirs. Mi vestido para el Civil lo está haciendo Natalia Antolín y el de la ceremonia religiosa, Laurencio Adot. Ellos también les van a armar los outfits a mis hijas y a las damas de honor", contó.

"El amor me lleva a querer casarme. Y, sí, volvería a ser mamá. Cuando te encontrás con un amor como el que tenemos con Manu y el otro tiene esos deseos, se vuelven parte de uno. Tengo ganas de todo", precisó sobre las ganas de tener su cuarto hijo. Y concluyó: "No soy yo sola, tengo tres personitas más y ese amor y esa energía me enamoran más, es un montón. Manu y su familia nos adoptaron tan genuinamente".