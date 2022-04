Malena Pichot humilló a Cinthia Fernández tras una fuerte acusación: "Trabajás en Clarín"

La actriz fue contundente en su descargo tras las declaraciones de Cinthia Fernández en contra de Futurock. Malena Pichot le recordó a la bailarina que ella también cobra pauta del Estado.

Malena Pichot reaccionó a las acusaciones de Cinthia Fernández en relación a la pauta estatal que recibiría Futurock, la radio en la que conduce su programa. La guionista arremetió contra la bailarina con una frase que aludió al vínculo que el grupo Clarín ha tenido con el dinero del Estado a lo largo de su historia.

Fernández acusa a Pichot por trabajar en una radio que recibe pauta del Estado pero no tuvo en cuenta que el medio donde trabaja no escapa a esa realidad. "Yo no tengo pauta como Mengolini (dueña de Futurock), trabajo en todos los canales como panelista o bailarina. ¿Tanto les pone nerviosas mi opinión a las hippie con OSDE?", soltó la expareja de Matías Defederico en un intento por ser disruptiva y controversial.

Pichot ubicó a la candidata a diputada que no consiguió los votos necesarios para asumir con una contundente frase: "Dejá de hacer papelones Cinthia, trabajás en Grupo Clarín, dale". En otro de esos cruces, Cinthia definió a Pichot como una buscafama por haber hablado del conflicto de "La China" Suárez y la actriz le respondió tajante: "La producción de tu programa mandó un móvil a la radio, yo sería muy feliz si no mandan ningún móvil más nunca jamás. Ya dijeron que querían volver hoy y les dijimos que no. Y si me vas a insultar, arróbame".

El motivo del enojo de Cinthia Fernández con Julia Mengolini y el staff de Futurock

Fernández cuestionó a Mengolini por recibir pauta y al mismo tiempo decir que su radio se mantiene con el aporte de los oyentes. "No era que la armaban con el presupuesto de esos suscriptores incomprobables que tenían?… en qué quedamos señora del churro?", enunció. Si bien es cierto que Futurock recibe dinero por las suscripciones mensuales de sus seguidores, Mengolini ha hecho público en varias oportunidades que también reciben pauta oficial, al igual que muchos otros medios de comunicación.