Malas noticias sobre la salud de Enrique Pinti: "El cuadro desmejoró"

El actor está internado en el Sanatorio Otamendi desde el pasado 5 de marzo y recientemente tuvo una desmejoría.

Enrique Pinti atraviesa un complicado momento de salud, luego de una complicación en su cuadro. El actor y director teatral se encuentra internado desde hace días y recientemente, tras una mejora, sufrió una decaída.

"Son horas críticas y preocupantes para Enrique Pinti. Él está internado desde el 5 de marzo, cuando sufrió una descompensación. Él sufre diabetes y también problemas de circulación en sus piernas", comenzó su descargo Maru Leone, movilera del ciclo Vivo Para Vos, quien se expresó desde la puerta del Sanatorio Otamendi, donde el artista de 82 años se encuentra internado.

La periodista informó que los problemas de salud de Pinti se habrían agravado por una depresión que comenzó a sufrir en los últimos meses. "Él ingresó con una fuerte crisis y estuvo en terapia intensiva, pero estaba mejorando. Algo pasó en la noche de ayer que el cuadro desmejoró, se habla de problemas de presión y renales", agregó Leone en el programa conducido por Carolina Papaleo y Julián Weich en El Nueve.

Papaleo se expresó sobre la veracidad de esta información, ya que provenía de Cipe Friedman, representante y una de las más íntimas amigas de Enrique Pinti. "Ella es todo para él. Cuando escuché que fue ella quien dio e parte dije: 'Está mal'. Si no, Cipe no sale o desmiente", enunció la hija de Irma Roy.

"Está recibiendo la visita de una sobrina, únicamente. Él desde hace un tiempo no está viviendo soloen su domicilio, sino que es monitoreado por tres enfermeros que están las 24 horas con él. Acá en el hospital los enfermeros continúan con él", sumó la cronista del ciclo sobre quién acompaña al creador de Salsa Criolla en este momento.

Enrique Pinti sobre el rol de Mauricio Macri como político

El artista se ha pronunciado en varias ocasiones sobre su parecer ante el gobierno de Mauricio Macri en Argentina y ha sido contundente en sus descargos. "Fue exactamente igual a como esperaba. Nunca me ilusioné, hasta el padre dijo que era un inútil", expresó a mediados del año pasado en un ciclo de América 24.

"El argentino tiene la maldita costumbre de decir que el rico no va a robar, y eso no tiene nada que ver. Hay pobres que no roban y ricos que hasta son capaces de robarle la limosna a un mendigo. Es un error manejar al país como una empresa o como un club de fútbol", había expresado con anterioridad, sobre su opinión ante los empresarios que devienen en políticos.