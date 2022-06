Malas noticias para Rosenfeld: la Justicia confirmó un fallo que la perjudica

Ana Rosenfeld recibió una pésima noticia en el ámbito laboral por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia se expidió sobre un tema muy sensible para Ana Rosenfeld, según revelaron en Socios del espectáculo este martes. "Ella había apelado esto y finalmente la Corte se pronunció", contó Paula Varela en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Ana Rosenfeld es conocida públicamente como el "terror de los maridos", gracias a la cantidad de mujeres que representó a lo largo de su carrera y los buenos acuerdos que suele conseguir para sus clientes. Pero en las últimas horas se confirmó una pésima noticia para la abogada, relativa a su renuncia a la defensa de Juan Darthés, días antes de que el actor fuera denunciado por Thelma Fardín.

"Ella lo estaba esperando esto con ansias y esto es de último momento", comenzó contando Paula Varela en Socios del espectáculo. Rosenfeld le había solicitado a la Corte Suprema de Justicia que intercediera ante la decisión del Colegio de Abogados de suspender su licencia por considerar que había roto el secreto profesional tras abandonar la defensa de Darthés.

Pero la Justicia falló en contra de la abogada y confirmó la suspensión de su licencia para ejercer por el plazo de un año. Cabe destacar que la decisión de la Corte Suprema que acaba de quedar firme rige únicamente en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que Rosenfeld podrá continuar ejerciendo su labor como abogada en el resto de los distritos del país, ya que se matrícula ahí sí se mantiene vigente.

En aquel momento, la reconocida letrada había dado los motivos de su renuncia a representar al actor: "Por un tema de principios éticos y morales, por una conducta y línea de vida doy un paso al costado. Me siento realmente defraudada por él. Es muy doloroso decirlo, pero sí: dejé de creerle". Vale recordar que la abogada había defendido a Darthés por la denuncia de Calu Rivero.

La palabra de Thelma Fardín sobre el juicio a Juan Darthés

"No tengo para nada un espíritu de venganza. Yo realmente no encuentro la sanación en la idea de pensar que él va a ir preso. Incluso, y por ahí esto es medio disruptivo, yo lo que quiero es que termine el proceso legal y por supuesto quiero que digan 'culpable', pero no es que me interesa decir 'que vaya preso y que no vea la luz del sol'", contó Fardín en diálogo con María Laura Santillán para Infobae. Y agregó: "No me pasa eso. Quiero una reparación del sistema. Que el sistema reconozca la voz de una víctima".