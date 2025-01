El inesperado momento que se vivió en pleno vivo por TN.

TN Todo Noticias es uno de los canales de noticias más vistos en la televisión argentina y en la cobertura del inicio del 2025 en el marco de los festejos por Año Nuevo, ocurrió una situación inesperada. En pleno móvil, encontraron a una pareja que celebraba once años de novios, pero la entrevista dio un giro inesperado cuando uno de los dos exigió casamiento, lo que despertó todo tipo de reacciones en vivo.

En la emisión del ciclo TN de 10 a 13, se encontraban llevando adelante una cobertura en Tucumán sobre la gente que tenía que viajar en avión justo este 1° de enero de 2025. Una de las preguntas del cronista para la pareja que entrevistó fue qué deseo pidieron para este Año Nuevo. "Ser feliz", sentenció el hombre.

Ni bien escuchó este comentario, la mujer reaccionó y dijo sin tapujos cuál era su deseo. "¡Que me pida casamiento!", lanzó para la sorpresa de su pareja, el movilero y todos en el estudio, mientras que el hombre reaccionó con risas y cierto nerviosismo por la situación. De hecho, comenzó a agarrarse la cara no pudiendo creer lo que estaba ocurriendo al aire.

"Vamos a festejar once años de novios. Ya está, estamos para el siguiente paso", apuró la mujer. Finalmente, el notero intentó apaciguar las cosas pidiéndoles que se den un beso y se despidieron del móvil de esa manera, distinto a cómo había arrancado.

Sergio Lapegüe contó qué paso con Roxy Vázquez, tras su renuncia a TN

Sergio Lapegüe rompió el silencio y explicó por qué ya no comparte pantalla con Roxy Vázquez. El reconocido periodista, quien formaba un icónico dúo con su colega en TN, reveló los motivos detrás de su separación profesional luego de su reciente incorporación a América TV.

En una entrevista en el programa de streaming conducido por Ángel de Brito, Lapegüe ofreció detalles sobre el cambio. “La gente pregunta por qué Roxy no vino con vos”, fue la consulta de De Brito, a lo que Sergio respondió: “Roxy estuvo a punto. Ella había decidido cambiar de horario por su bebé”.

El periodista también profundizó sobre la situación personal de su excompañera: “La mañana es muy pesada y, lamentablemente, ella se separó… Entonces, con dos niños, su dinámica y su vida cambiaron”. Además, aclaró que la ruptura del equipo ya estaba en camino antes de su propia salida de TN: “Antes de que yo renunciara, ella ya había pedido un cambio de horario. O sea que la pareja televisiva se iba a disolver igual. Intentó negociar con América, pero no llegó a un acuerdo”.

En cuanto a su decisión de cambiar de rumbo, Lapegüe fue claro: “Me fui como entré. La decisión es mía. En cuatro años más me jubilaba, también hubiera sido lindo, pero me tentó la posibilidad de hacer algo diferente. Tengo ganas de sacar el programa a la calle y estar más cerca de la gente”. El conductor también expresó su deseo de dejar atrás los noticieros tradicionales: “No quiero hacer más noticiero. Va a haber noticias, porque es parte de mi vida, pero el formato será más parecido a un magazine, algo como ‘Mañanas informales’. Queremos divertirnos”.