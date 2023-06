Maju Lozano echó a Ulises Jaitt de su programa por un fuerte comentario: "Estoy recontra nerviosa"

El hermano de Natacha Jaitt se peleó con Maju Lozano en vivo y se fue del estudio. La conductora del ciclo defendió a su compañera Tatiana Schapiro.

Maju Lozano echó del estudio de su programa de televisión, Todas las Tardes, a Ulises Jaitt por una fuerte pelea que el hermano de Natacha protagonizó en el ciclo. La conductora de televisión se definió a favor de su compañera Tatiana Schapiro, periodista que se cruzó con el conductor de radio en pleno vivo de El Nueve.

Jaitt había acudido al ciclo de Lozano con su madre para hablar de la causa de Natacha Jaitt, después de que se abriera la tablet de la difunta vedette. El presentador radial aludió a la falta de empatía que sintió por parte de la fiscalía para con él y su familia, tras lo sucedido con su hermana. Ante ese comentario, la panelista Tatiana Schapiro cuestionó a Jaitt por su indignación.

"Vos pretendés que se acerquen a empatizar con ustedes cuando hace años que los venís defenestrando en televisión. Diciendo que son corruptos", soltó la periodista de Infobae ante el rostro de Jaitt que se desfiguraba por el enojo. "Es la realidad. ¿Te mandó la fiscalía a defenderlos? Te veo con una intención rara que no me gusta, capaz que te mandó Rial", respondió él sin tapujos, a modo de chicana por los recientes rumores de affaire entre Schapiro y Jorge Rial hace dos décadas.

La alusión de Ulises Jaitt al escándalo en que Schapiro se vio involucrada en los últimos días por Rial afectó tanto a la panelista como a Maju Lozano. "Sos un desubicado, Ulises. Yo no estoy defendiendo a la Justicia", denunció la comunicadora. Y él continuó: "Es una vergüenza que no empaticés con Natacha. Necesito que este tema se trate con respeto. Si nos faltan el respeto, nos levantamos y nos vamos. Capaz que te mandó Rial, que es enemigo de Natacha".

"El único que está siendo maltratador y me está ofendiendo sos vos. Sacás un tema que no tiene que ver con nada. Yo me retiro, hagan la nota que quieren hacer, pero no tengo por qué permitir que en mi programa me ofendan de esta forma. Fuiste un maleducado conmigo", soltó Schapiro antes de levantarse del panel y retirarse del estudio por la incomodidad que sintió.

La discusión entre Maju Lozano y Ulises Jaitt

Después de la salida de Tatiana del estudio, Maju Lozano se expresó sobre el conflicto vivido en vivo y fue interrumpida por Jaitt, con quien volvió a protagonizar un cruce y lo invitó a retirarse del programa.

Maju: "Dejame terminar de hablar a mí ahora".

Ulises: "Ese tonito que me acaban de levantar no me gusta".

M: "Bueno, Uli, chau, chau. Gracias".

U: "No hace falta que nos toquen, vamos".

La angustia de Maju Lozano por lo vivido con Ulises Jaitt en El Nueve

"Estoy recontra nerviosa, yo no me manejo así. Ulises siempre tuvo lugar en este programa, con absoluto respeto. Siempre, mientras haya respeto, en mi programa va a hablar todo el mundo", pronunció Lozano después de la salida de Jaitt del estudio de TV, con la voz entrecortada por los nervios. Y continuó: "Lo que no voy a permitir, y por eso Ulises se va, es que maltraten a nadie de las personas que trabajan acá, mucho menos a Tatiana, que bastante mierda la han hecho en todos lados".