Maju Lozano defendió a Tamara Báez y enfureció contra L-Gante: "Me parece una locura"

La conductora de televisión se mostró a favor de Tamara Báez tras su denuncia a L-Gante. Maju Lozano reflexionó sobre este caso y habló de la importancia de la salud mental en la crianza de los hijos.

Maju Lozano se mostró indignada con L-Gante por la denuncia pública que Tamara Báez hizo por las irresponsabilidades del músico como padre. La conductora de televisión y actriz empatizó con el descargo de la ex del músico en su cuenta de Instagram y arremetió con todo contra la supuesta actual pareja de Wanda Nara.

"¡Tiene una angustia! Se la ve como una niña desprotegida. ¿Que uno tenga que pedir por favor respeto? Me parece una locura", comenzó su descargo la presentadora de Todas Las Tardes por El Nueve. Y agregó: "Uno lo vive como mamá, lo vive como mujer también, y no sé si a L-Gante, o a varios hombres, les cuesta tanto entender que la salud mental de nuestros hijos depende de la salud mental de quien los crie".

La panelista del programa Carla Czudnowsky trató al músico de tóxico ala firmar que cree que su expareja es su propiedad. "Eso es lo que los vuelve loco. ¿Por qué la vuelve loca y le cae en la casa en cualquier momento?", enunció contundente la periodista.

El angustiante descargo de Tamara Báez y la denuncia a L-Gante

La ex de L-Gante sufrió un robo en su casa y dejó entrever que considera que la cabeza de ese hurto fue el propio cantante. "Se llevaron el auto, la moto, se llevaron mis zapatillas. ¿Qué onda? Y está bici no sé de quién es, pero está acá. Hacen lo que se les canta bien el orto conmigo y así fue siempre. No me importa que me vean así, pero tengo mucha bronca y están siendo súper, súper injustos conmigo porque la vengo pasando mal desde hace mucho tiempo. Ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da", soltó la joven con la voz entrecortada por el llanto.

"Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola, me siento sola y no entiendo cómo podés ser tan mala persona. Si ya estás con otra persona, hacé tu vida y no me rompás las bolas. ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?", concluyó Tamara y así dejó en claro que considera a L-Gante como el autor del robo que sufrió en su domicilio.

La interacción en redes de L-Gante y Wanda Nara

La celebridad de redes compartió una foto de su outfit en Quién es la Máscara y el cantante de cumbia 420 le dejó un insinuante comentario basado en un emoticón de corazón que llamó la atención de todos.