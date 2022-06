Majo Martino destrozó a un participante de El Hotel de los Famosos

La exparticipante de El Hotel de los Famosos destrozó a quien fue su compañera del reality de El Trece.

Majo Martino brindó detalles reveladores sobre El Hotel de los Famosos. Se trata de la mala relación con dos de sus exompañeros, con quienes las cosas no quedaron de la mejor manera tras su paso por el programa de El Trece.

La periodista dialogó con La Nación y se expresó al respecto de su paso por el reality show, que fue durante dos meses. "La verdad es que no extrañé el teléfono y no necesitaba Internet porque todo tu mundo empieza a girar ahí adentro, como en un universo paralelo. Y los condimentos del reality hacen que tengas las emociones a flor de piel", sostuvo.

Entre otras cosas, Majo Martino hizo un balance de su desempeño en el programa pero también ocupó tiempo para decir quién no le cayó bien dentro del certamen.

"A Martín Salwe lo detesto", indicó de manera contundente. "No era mi mejor amigo, pero si teníamos una amistad del trabajo. No sé cuál es su estrategia y entiendo que es un juego, pero teníamos un vínculo de antes y teníamos la confianza como para poder hablar", añadió.

El descargo no terminó ahí, ya que apuntó hacia otra participante: Sabrina Carballo. "Nuestro trato era lo justo y necesario, pero después vi que me imitaba y me chocó. Me enteré que hablaba por detrás. No me cierra, es jodida", señaló la periodista.

En última instancia, recordó cuando en pleno programa, se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de su madre. "Pensé que me iba a morir sin mi vieja, pero la fuerza sale de algún lado", dijo.

Alex Caniggia se volvió loco con Martín Salwe y lo invitó a pelear

Alex Caniggia destapó otro momento de tensión en El Hotel de los Famosos y se mostró completamente sacado contra Martín Salwe. Ni bien terminó la etapa de nominación, se acercó por un comentario que le molesto y los tuvieron que separar.

La situación inició cuando se desarrollaba la etapa de nominación moderada por "El Chino" Leunis. En ese momento, Lissa Vera y Sabrina Carballo se sacaron chispas y Martín Salwe apoyó a la actriz. "Acá se busca la verdad, la sinceridad, lo que se ve, lo que pasa, lo que se vive, acá se dice. Si molesta es otro tema", expresó.

"Te sumaste a una estrategia chota del 'Turco' García, pésima, con tu amigo Locho que siempre lo bardeaste, con Alex que te mandó a la H y es el pibe que menos merece un premio de 10 millones de pesos ¿De qué me estás hablando?", añadió caliente el locutor mientras la temperatura iba en crecida. "Creo que todos se merecen ganar el premio, no es que alguien lo merezca menos", agregó Leunis. "Claro, no es porque uno tenga más plata u otro menos ¿Qué tiene que ver eso? La pelotudez que dice", sostuvo Alex, quien intervino notablemente enojado.

Al mediático se le terminó la paciencia y comenzó la catarata de insultos. "Y, cerrá el orto ¿Qué hablás boludeces? Que el que gana el premio tiene que tener menos guita o más guita. Te voy a romper la cabeza la concha de tu madre", disparó.