Maite Peñoñori reveló quién fue el famoso que peor la trató: "La peor experiencia"

Maite Peñoñori rompió el silencio y contó qué famoso la trató peor a lo largo de toda su carrera.

Maite Peñoñori, expanelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), programa que llegó a su fin el pasado 31 de diciembre, se encuentra en un muy buen momento laboral. Tras su salida de LAM a mediados de diciembre, debutó en Intrusos y, por lo que contó, está muy contenta. Sin embargo, también vivió algunos momentos desagradables a lo largo de toda su carrera como periodista de espectáculos, como por ejemplo, un día en el que entrevistó a un reconocido artista.

En diálogo con La Nación, Maite explicó que el trabajo de periodista de espectáculos, que consiste en perseguir famosos y hacerles preguntas, muchas veces, que ellos no quieren responder, conlleva grandes dificultades. Aunque ella dice ser respetuosa cada vez que entrevista a alguien, aseguró que no todos los entrevistados reaccionan igual.

Maite explicó que siempre tuvo "muy buena onda" con las celebridades porque ella los trata con respeto, salvo excepciones, en las que algunos le contestaron mal. “Yo siempre fui muy respetuosa, viste que hay cronistas que tienen algo más aguerrido, yo nunca fui muy así. Siempre me cargan, me dicen: 'Vos con esa sonrisita les tirás cada pregunta...'”, comenzó.

“Obvio, la pregunta la meto, no me voy a hacer la bolu... porque cuando vas a buscar a alguien vas por algo”, reconoció. Cuando le preguntaron si alguna vez había tenido una mala experiencia con alguno en particular, ella reveló que sí y que fue con “El Polaco”: “Por lo general, han sido todos muy generosos. Con el que tuve la peor experiencia fue con ‘El Polaco’, pero con el resto muy bien”.

Antes de entrar a LAM, trabajó en Nosotros a la mañana, programa de Fabián Doman, y una vez tuvo que entrevistar a Alejandro Fantino, quien también le hizo pasar un momento tenso. “En ese momento estaba muy de moda la grieta y era muy común ir a la salida de Intratables a buscar gente. Me acuerdo que una vez que Alejandro Fantino me dijo: 'Maite, todo bien, me caés re bien, pero no voy a darte una nota todos los días para hablar de la grieta'”, recordó.

¿Por qué Maite Peñoñori se fue de LAM?

Cuando Maite tomó la decisión de renunciar a LAM, conversó con Juan Etchegoyen en Radio Mitre y explicó qué la llevó a tomar esa decisión. “Cuando me llamaron sentí la inquietud de probar otras cosas y probar otra pantalla. Tener otros jefes, conocer a nuevos compañeros”, expresó.

Además, aclaró que fue antes de enterarse que LAM iba a terminar. “Yo no sabía que terminaba el programa ni nadie sabía. Me llamaron de Intrusos, me hicieron esta oferta y me propusieron este desafío. Yo fui cumpliendo un ciclo en LAM”, continuó, y se mostró agradecida con El Trece, canal gracias al cual consiguió “toda la exposición” que necesitaba para su carrera en los medios.