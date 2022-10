Lussich y Pallares defendieron de forma inesperada a Canosa: "Injustamente ignorada"

Lussich y Pallares sorprendieron en Socios del espectáculo al defender a Viviana Canosa en una de sus más recientes polémicas.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se metieron en una de las últimas polémicas en la que estuvo envuelta Viviana Canosa y sorprendieron al salir a defenderla. "Injustamente ignorada", aseguró unos de los conductores, que fueron compañeros de la periodista durante un tiempo pero desde hace años mantienen una fuerte rivalidad con Canosa.

La confirmación de quiénes son los ternados para los premios Martín Fierro de Cable 2022 generó un sinfín de repercusiones. Entre ellas se destacaron algunas críticas a APTRA por la ausencia de Viviana Canosa entre los nominados. Uno de los que opinaron al respecto fueron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes están enfrentados a la conductora desde hace años.

Lo curioso fue qué dijo el periodista uruguayo respecto a esta nueva polémica que envuelve a la controversial Canosa, quien se fue del Grupo América hace unas semanas en medio de un escándalo y denuncias de "censura". "Obviamente es una vieja deuda que le están cobrando por otras cosas. No debiera, pero lamentablemente, funciona así. Y siempre ha sido ignorada por los Martín Fierro", comenzó Lussich.

En coincidencia con su compañero, Pallares sumó: "Sí y creo que injustamente, pase lo que a uno le pase con Canosa, creo que es injustamente ignorada en un premio, donde si se empiezan a revisar las nominaciones… ¡Hay cada uno! Fue el año más explosivo de ella y se pierden un figurón para la fiesta". De esta forma, los conductores de Socios del espectáculo se sumaron a la polémica con una inesperada defensa a una de sus más reconocidas enemigas.

Para cerrar, Mariana Brey compartió un rumor que comenzó a circular con fuerza cuando se conoció de la ausencia de Canosa entre los ternados. "Hay una versión, no es propia, la contó Amalia Granata en el programa de Polino en Radio Mitre, y ella sostiene que Canosa ni siquiera estuvo en ayuda memoria, porque no habrían querido que la voten porque tendrían miedo a lo que podía decir si ganaba", concluyó la periodista.

Qué dijo Viviana Canosa

En diálogo con Socios del espectáculo, Viviana Canosa rompió el silencio respecto a la polémica que se armó respecto a su ausencia en los Martín Fierro de Cable. "Me hubiera gustado, nosotros liderábamos casi todos los días. Hubiera sido un lindo mimo, pero bueno, será otra vez… A esta altura si estoy nominada, genial, y si no, no me quita el sueño", aseguró la polémica periodista.

En ese sentido, agregó: "Nunca estuve nominada, no existo. No tengo ningún premio. Pero todo bien, parece una frase hecha, pero tengo el premio de la gente, nos eligió, nos vio, y cuando vuelva ojalá que la gente esté ahí. Es el mejor premio". Cabe recordar que Canosa aseguró que tiene dos propuestas para volver a la pantalla chica tras su escandalosa salida de A24, pero todavía no decidió dónde ni cuándo regresará a la televisión.