El desesperante momento de Luisito de Cuestión de Peso: "No duermo por las noches"

El exparticipante de Cuestión de Peso vive un momento complicado en torno a su salud y planea revertir la situación a través de una decisión determinante.

Luisito de Cuestión de Peso vive una situación dramática en su vida que está ligada a su estado de salud. De cara a sus objetivos primordiales para este 2022, reveló una decisión sumamente crucial: "Me cambiaría la vida".

Luis Zerda, más comúnmente conocido como Luisito, participó de varias ediciones de Cuestiòn de Peso por El Trece: 2010, 2011, 2013, 2014 y 2017. En la antesala del inicio de Gran Hermano, dialogó con El Destape para manifestar sus sensaciones respecto a su postulación.

"No estoy bien de peso pero me siento bien, estoy con ánimos de todo", sostuvo sobre su estado de salud. Hace pocos días, varias personas publicaron su video para que la producción del reality show que se emitirá por Telefé los tengan en consideración, entre ellos, está el ex Cuestión de Peso.

"Las expectativas son un 1000%. Me cambiaría la vida porque vengo de una ciudad muy chica donde consumen todos los programas que se hacen en Buenos Aires. La gente se engancharía más porque me conocen y conocerían profundamente cómo soy yo", consideró al respecto. La situación de Luisito es desesperante, ya que su sobrepeso lo tiene en vilo.

"La calidad de vida mejoraría porque con el premio me operaría, ni lo dudo. Y ayudaría a mi familia que me bancó siempre", resaltó quien vive en un pueblo de la provincia de Santa Fe. En cuanto a su posible participación en la casa de Gran Hermano, Luisito confesó que tiene "una ansiedad tremenda porque desde que se abrió el casting no duermo por las noches pensando que se me puede dar una oportunidad".

Cómo se ve en Gran Hermano

Frente a un posible llamado de la producción de Telefé, Luisito definió a quién va a ver la gente en caso de ingresar a la casa. "Van a ver al original Luis, el que convive con mi vieja y mis hermanos todos los días, que tiene sentimientos, le afectan las peleas y trata de estar de buen humor", destacó.

Además señaló que le gusta jugar pero "me caracterizaría más por ser yo mismo. Si tengo que traicionar a uno de mi grupo no sé si lo haría".

Su acercamiento a la muerte

Luisito tiene 35 años y hace un tiempo vivió un verdadero calvario, teniendo en cuenta su estado de salud y las pocas oportunidades laborales que le surgieron. "Desde la adolescencia siempre fui gordito pero nunca tuve el sobrepeso que tengo ahora. En un momento pasó por mi cabeza lo peor y pensar 'hasta acá llegué, no tengo más ganas de vivir'", dijo conmovido. Sin embargo, admitió que sacó fuerzas "no sé de dónde". "Siempre le pido a Dios y creo que debe tener algún propósito conmigo".

Qué piensa de sus participaciones en Cuestión de Peso

"Siempre fueron intermitentes. La mejor temporada fue cuando estuvo Claribel Medina, me sentía cómodo ahí", opinó sobre su presencia en el programa emitido por El Trece.

Su participante preferido del El Hotel de los Famosos

Reveló ser un fiel televidente del programa emitido por El Trece. "Lo veo todas las noches ¡como me río! Y ese Locho la pasó mal al final, le hizo bullying toda la casa. Imaginate toda la casa en contra tuyo, es jodido. Y aguantó el pibe, hasta que ahora se le dio vuelta la tortilla", manifestó sobre la traición de Alex Caniggia la familia y su alianza con Locho Loccisano, participante del cual se siente representado: "Yo sería un Locho".