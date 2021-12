Luisa Albinoni reveló una intimidad de su relación con Menem: "Nos agarrábamos"

Luisa Albinoni se animó a contar en MasterChef Celebrity 3 varios detalles de la relación que tuvo con Carlos Saúl Menem. La picante confesión sobre el romance que protagonizó con el ex presidente de la Nación, cómo se llevaban y por qué se separaron.

Luisa Albinoni sorprendió a miles de televidentes de MasterChef Celebrity 3 con una íntima revelación acerca de la relación que tuvo con Carlos Saúl Menem, entonces presidente de la Nación. La participante del exitoso programa de Telefe dio detalles del fugaz romance que protagonizaron y generó la sorpresa de Santiago del Moro.

Todo sucedió en el programa de anoche, cuando el conductor se animó a hacerle un comentario a Luisa para que hable acerca de su fugaz relación con Menem: “Che, entre nosotros, la comida de hoy es de Medio Oriente y vos tuviste un novio...”. Sin nombrarlo, la actriz de 69 años le marcó: "Tuve algún acercamiento con un hombre importante”.

Insistente, Santiago del Moro le preguntó: “¿Cómo te llevabas con él?”. Y Luisa respondió de manera contundente: “Divinamente”. Frente a semejante hermetismo, el conductor de MasterChef 3 trató de profundizar un poco más la charla: “Fuiste pareja en su momento y fuiste amiga también...”. Con cierta cautela, la reconocida artista le resaltó: “Amiga, sí. Sobre todo amiga”.

Luisa Albinoni, participante de MasterChef Celebrity 3 y ex amante de Carlos Menem.

Cómo se llevaban Menem y Luisa Albinoni: por qué se separaron

Pese a la formalidad de la charla, y a que tildó de "caballero" a Menem, Luisa Albinoni dejó en claro que se peleaban seguido y señaló el motivo por el cual se terminaron separando: “Discutíamos mucho, nunca estábamos de acuerdo en política. Nos agarrábamos. Él lo arreglaba con los bombones: me los quería dar a mí pero se los comía él, que no podía”.

El dolor de Luisa Albinoni tras la muerte de Carlos Menem

A mediados de febrero pasado, y tras la muerte de Carlos Saúl Menem, Luisa Albinoni manifestó unas sentidas palabras para recordar al expresidente de la Nación: "Me encantaría que se lo recuerde con el respeto que merece la investidura presidencial”. En diálogo con Pasa Montagna, por Radio Rivadavia, indicó: "Me parece correcto porque es lo que merece un expresidente. Todos somos seres humanos, inclusive los presidentes. También se equivocan. Solo Dios señala a las personas para juzgarlos".

"Para que no digan que hablo bien de Menem porque fue su amiga, te digo que durante su presidencia no tuve trabajo. Sin embargo, manteníamos una amistad de muchísimos años. Para mí fue una época buena a pesar de no haber tenido empleo”. Y lo recordó: "Era gracioso. Le gustaban los chistes. Apoyaba el del teatro de revista. Tengo buenos recuerdos de él. Era un cholulo, siempre se acercó al ambiente artístico”. Por otro lado, y molesta por los comentarios que hubo contra el expresidente, comentó: “Estoy viendo cosas horribles en las redes. Hay que respetar".