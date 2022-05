Luis Ventura recordó una cruel traición de Jorge Rial: "Es parte del folklore"

El periodista se expresó sobre una conducta que su colega tuvo durante años en relación a los Martín Fierro. Luis Ventura y Jorge Rial se encuentran enemistados desde hace casi una década.

Luis Ventura dio a conocer cómo hacía Jorge Rial para averiguar los ganadores de los Premios Martín Fierro y publicarlos antes de la emisión de la ceremonia en sus redes sociales. La revelación anticipada de los galardonados en la premiación a la televisión y radio argentina por parte del exconductor de Intrusos fueron un clásico durante años.

"El tema es así, para que haya llegado a Rial esta información había una cadena de seis eslabones. De los cuales, dos los dejé pasar. Cuatro fueron desapareciendo", comenzó su descargo el presentador de Secretos Verdaderos en relación a la táctica con la que Rial robaba sus datos. "Yo terminaba de asumir (la presidencia de Aptra, en diciembre de 2015) y me encuentro con el sistema que heredé. Apretabas un botón y salían todos los ganadores. Y se pagaba para ello un número de seis cifras", agregó.

Ventura relató que con la intención de disminuir gastos dejó de utilizar ese costoso sistema y volvió a realizar las votaciones de manera analógica. "Los contamos (los votos) uno por uno y nos ahorramos seis cifras. Hay un profesional al que yo lo cité y le dije: ‘No sabía que te ibas de vacaciones’. ‘No, no me voy de vacaciones’, me contestó. ‘Sí, te vas de vacaciones, pero sin volver’, le dije", reveló Ventura sobre cómo echó a un periodista que le enviaba información de APTRA a Rial.

"No sentí nada, porque a mí me engordó el puchero, porque me dio más rating. Es parte del folklore. Si hubiera cambiado los ganadores, sí, pero los que se los pasaron, se los pasaron bien", comentó Ventura sobre cómo vivió las emboscadas que Rial le hizo hasta 2018 con la revelación de los ganadores.

Catalina Dlugi estaba en el estudio del ciclo de Ventura y lapidó a Jorge Rial con su opinión sobre su accionar en relación a APTRA: "A mí la sensación que me daba era fea, porque en ese momento Rial aparecía para el público como el súper periodista que averigua todo cuando vos sabías que era alguien que te da la lista. Eso me parece desleal, poco ético".

Los Martín Fierro vuelven después de dos años consecutivos sin ceremonias

La entrega de los Martín Fierro se dará el 15 de mayo en el Hotel Hilton ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero y podrá verse por Telefe con la conducción de Marley, con participaciones especiales de Paula Chaves y Roberto Funes Ugarte.