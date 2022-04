Luis Ventura puso en duda su continuidad en APTRA y anunció a su sucesora

Luis Ventura soltó una bomba al aire de Intrusos (América TV) y reveló quién podría convertirse en su sucesora ante su eventual salida de la presidencia de APTRA.

Luis Ventura visitó Intrusos (América TV) tras la muerte de su hermano "Chichi" y se metió de lleno en la polémica que causaron algunas nominaciones de los Martín Fierro. Y en pleno debate soltó una importante bomba: quién sería la legendaria periodista que podría reemplazarlo en la presidencia de APTRA (Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina) ante su eventual salida de la institución que organiza la ceremonia.

Todo comenzó cuando desde el programa le preguntaron si se iba a ir de APTRA, cosa que motivo una profunda reflexión del periodista de chimentos: "Dejame terminar el partido. Estoy cansado. Ya me quise ir en la primera gestión, pero estoy cansado en un sentido de que hay que dar paso".

Con el estudio asombrado por la respuesta, fue Marcela Tauro quien le preguntó si ya había pensado sucesor o sucesora para cuando deje vacante su puesto en la entidad. Sin dudarlo, Ventura respondió que esa persona sería la legendaria Susana Roccasalvo.

"A mí me tiró dos o tres ideas que están buenas. Ella quiere espectáculos pero no quiere el poder", profundizó Ventura en torno a su decisión de postular a Roccasalvo para la presidencia de APTRA una vez que él deje la presidencia.

Luis Ventura reveló el pedido de su hermano antes de morir

El lunes 18 de abril de 2022, Luis Ventura anunció una triste noticia: su hermano Carlos Alberto “Chichi” Luna falleció a sus 82 años después de haber estado internado por un cáncer de pulmón. Este motivo llevó al periodista a tener que ausentarse de su trabajo, razón por la cual varios de sus colegas se preocuparon por él. Al hablar sobre él, contó cuán estrecho era el vínculo que tenían y cuál fue el último pedido que le hizo antes de partir.

Durante toda su niñez, el hermano de Luis fue como una segunda figura paterna para él debido a la diferencia de edad, tanto que lo llamaba “tío”. “Mi hermano tuvo una infancia y una juventud muy difícil. Para mí fue el ‘tío Chichi’ hasta los 18 años. Hasta que un día me agarró y me dijo: ‘Yo no soy tu tío, yo soy tu hermano’”, recordó en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM). Es por esto que su muerte fue un golpe muy fuerte para Ventura.

En cuanto a él mismo, aseguró haber tenido “una infancia y unos padres maravillosos”. En honor al fallecimiento de su hermano, quien llevaba el apellido de su mamá, Luis está considerando agregárselo también a su nombre. “No quiero dejarlo afuera al ‘Negro’, a ‘Chichi’, ‘El Cabezón’, con todos los apodos que tenía. Un tipo que vivió la vida y la disfrutó a borbotones”, anunció.

“Chichi” estaba casado y era padre de tres hijos. “Deja una familia constituida, con una viuda hoy, con tres hijos y todos bien puestos, como tiene que estar. Por eso son temas que yo pongo mucho el acento a la importancia que tiene un apellido, una pertenencia, un reconocimiento a chicos que a lo mejor andan por la vida buscando un apellido y a una familia”, cerró Ventura.