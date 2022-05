Luis Ventura habló de los rumores de romance entre Viviana Canosa y Luis Lacalle Pou

Luis Ventura se refirió en un móvil con Socios del espectáculo al supuesto romance que estarían viviendo Viviana Canosa y Luis Lacalle Pou.

Luis Ventura sorprendió a todos al hablar en Socios del espectáculo (El Trece) sobre el supuesto romance entre Viviana Canosa y Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo. "No quiero meterla en un quilombo", se atajó el periodista respecto a la relación de su colega con el mandatario del país vecino, quien se separó de su esposa recientemente.

En las últimas horas comenzó a circular con cada vez más fuerza un rumor inesperado entre los medios uruguayos: Luis Lacalle Pou y Viviana Canosa estarían comenzando una relación. Un dato bastante relevante en ese sentido es que el presidente oriental se separó recientemente de su esposa, luego de más de dos décadas juntos y tres hijos en común.

Aprovechando el móvil con Luis Ventura en Socios del espectáculo, Karina Iavícoli le consultó qué información manejaba él sobre este tema. "Yo había escuchado otro nombre... No quiero meterla en un quilombo. Es lo que dicen los uruguayos, no lo digo yo, yo repito lo que ellos me llamaron para preguntarme", empezó el periodista.

"Viviana Canosa cruzó el charco para hacerle una entrevista o que cuando él estuvo acá, sé que ella lo entrevistó y muchos uruguayos creyeron ver en esa entrevista que había como otra energía", continuó Ventura respecto a los rumores que crecieron en el país vecino. Pero en ese sentido también, reveló que no tenía la confirmación de esta relación y se trataba de solo un rumor, al menos por el momento.

"No la quiero meter a Canosa en un quilombo, pero los uruguayos me están llamado para que confirme eso y yo no lo puedo confirmar", cerró el histórico panelista de Intrusos. Por otra parte, ciertos rumores vinculan a Lacalle Pou con otra argentina muy famosa: Susana Giménez.

Qué dijo Canosa sobre su supuesto romance con Lacalle Pou

Cuando estaban despidiéndose de Luis Ventura, Iavícoli avisó que Viviana Canosa le había mandado un mensaje de audio. "Lo entrevisté el año pasado en la pandemia por Zoom, no lo conozco personalmente y desde la pandemia que no voy a Uruguay", se la escuchó decir a la polémica conductora, desechando de esta forma que esté comenzando un romance con Luis Lacalle Pou.

Pampito descargó su furia por la ausencia de Carmen en los Martín Fierro

Pese a que Luis Ventura aclaró los motivos por los que Carmen no fue invitada a la ceremonia, Pampito, panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine), mostró su furia y aseguró que se trataba de una injusticia.

"Carmen formó parte de tres programas que están con alguna nominación, la podrían haber invitado, estuvo en MasterChef el año pasado que casi se muere y resucitó", lanzó el periodista, pero rápidamente la conductora refutó: "Llevo muchos años en la televisión pero con continuidad como Susana o Mirtha no, y ellas son figuras que no pueden faltar".