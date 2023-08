Luis Miguel contra las cuerdas: una fan le hizo una polémica demanda en la Justicia

Una fan del músico se habría enojado con su ídolo debido a la supuesta estafa. Luis Miguel sería denunciado por una de sus admiradoras debido a los rumores de que tiene dobles.

Luis Miguel será demandado por una admiradora que no cree que quien se presenta en los conciertos en el Movistar Arena sea el verdadero músico. El periodista Luis Ventura fue quien lanzó la teoría de que el intérprete de Cuando calienta sol tendría dobles que lo reemplazan en sus apariciones públicas y la polémica alrededor de esa situación no para de crecer.

El cantante mexicano llegó a la Argentina para presentarse en varias funciones en el mencionado recinto porteño y eso lo puso en el centro de la prensa nacional. De esa manera, el conductor de Secretos verdaderos hizo un fuerte discurso sobre la supuesta estafa que Luis Miguel habría llevado a cabo y, además, volvió a ratificar que la madre del músico se encontraría internada en el hospital neuropsiquiátrico Moyano.

La fanática en cuestión demandaría a la productora detrás del músico y al propio Luis Miguel, a pesar de ser su ídolo máximo, debido a la falta de compromiso que el artista demostraría si fuesen verdad los rumores de sus dobles. A pesar de esta realidad, autoridades de Migraciones explicaron que Luis Miguel ingresó al país con su pasaporte pero eso no bastó para acabar con las especulaciones por parte de la prensa y de los usuarios de redes.

La acusación de Luis Ventura a Luis Miguel

"Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles extranjeros. Son dos. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque sino alguno puede hacer alguna comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Y hay un doble argentino al que le dijeron 'avisá en tu casa y a tu familia que hasta que no se vaya del país Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo'. Operativo LM. Ya te digo que el día del estreno el que subió al escenario no era él", comenzó su editorial Ventura, quien se peleó con Cinthia Fernández, en América TV. Y agregó: "No era él. Es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace una dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, eh. No se achica la altura. Hay cosas que tienen que ver con piezas dentales. Yo consulté con muchos odontólogos mostrando si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más prominentes. El artista que subió al escenario el día del estreno fue un artista que evidentemente sabía interpretar lo gestual, el baile de aquel Luis Miguel que recordamos muy jovencito, no de este último. Este último es otro Luis Miguel".

La indignación de Paulo Kablan con la noticia de Luis Ventura

El panelista de A la Barbarossa debatió sobre la noticia de los dobles de Luis Miguel con sus compañeros, especialmente con Pía Shaw, periodista que presentó el tema. "Yo lo fui a ver y en los primeros veinte minutos dije 'epa, qué raro está'", sostuvo la panelista a modo de apoyo a Ventura. Por su parte, Kablan acotó: "Una cosa es suspicacia, sospecha, puede ser una nota de color. Pero el hecho de acusar a alguien de utilizar un falso personaje para engañar a mucha gente que pagó guita... si eso es así deberían estar en cana el organizador, la empresa que lo publicita, el propio Luis Miguel".

"Por migraciones no entra un señor que se llame distinto por Luis Miguel, en un hotel no se registra un señor que se llama distinto, sería ilegal. Y mucho más, un señor que no es Luis Miguel no junta 10 millones de dólares de un montón de gente que pagó sin ser él. Irían en cana todos", agregó el periodista de policiales. Y cerró: "No puedo creer con la liviandad que se acusa. Sería un fraude de 10 palos verdes. Es imposible".