Luis Majul disparó con todo contra América TV: "Lo destruyeron"

Luis Majul opinó sobre el turbulento presente que atraviesa América TV, canal del que supo ser una de las máximas figuras durante 18 años.

Luis Majul se mostró muy crítico con la actual gestión de América TV tras las denuncias y los cambios que debió realizar la señal por los casos de abuso y acoso relacionados a Antonio Laje. "Ya lo destruyeron", disparó con todo el conductor de La Cornisa en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli para Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad). Majul actualmente se desempeña en La Nación Más y Radio Rivadavia.

La Cornisa era uno de los programas más importantes de América TV, hasta que en el 2020, Luis Majul decidió mudarse de canal y llevar su histórico ciclo de actualidad a LN+, tras 18 años en la señal del Grupo América. Tantos años como una de las figuras del canal de Daniel Vila lo convierten sin dudas en una opinión autorizada en lo que sucede en los estudios de Palermo. Cabe recordar que el canal sufrió una importante sangría de conductores y debió enfrentar fuertes cambios por el escándalo que generaron las denuncias por violencia y abuso contra Antonio Laje, que entre otras cuestiones provocaron la salida de Liliana Parodi, que fue gerenta de programación durante muchos años.

Sin embargo, las palabras del periodista para con la señal que lo supo cobijar durante muchos años fueron muy duras. "A América ya lo destruyeron", comenzó disparando Luis Majul en diálogo con Por si las moscas. En ese sentido, el periodista continuó apuntando contra las autoridades de América: "Más allá de las formas de manejar un canal, que tienen particularmente un par de personas, de arriba hacia abajo, se generó un nivel de maltrato que se nota mucho y que es muy tóxico".

Majul aseguró también que lo lamenta por la "gente valiosa" que hay en el canal e insistió en que se formó un "ambiente muy tóxico". "Tarde o temprano se va a ir mucha gente de América y A24. América perdió audiencia, perdió imagen, perdió activos. A24 vale mucho menos que antes", cerró el conductor de La Cornisa, muy duro sobre el canal del que supo ser una de las máximas figuras.

La campaña virtual para echar a Majul de LN+

Los televidentes de la LN+ colocaron a Luis Majul como la tendencia número uno en Twitter de Argentina y no por un buen motivo. Miles de mensajes plagaron la red social con mensajes que resaltaron el trabajo de Pablo Blanco y disparaban con munición gruesa contra el conductor oficial. Entre los motivos más frecuentes estaban sus "gritos" y la "interrupción a los entrevistados".

"Se llama Pablo Fernández Blanco. Y es 1000 veces mejor que Majul", fue uno de los mensajes que inauguró la tendencia en Twitter. Rápidamente, cientos de usuarios compartieron la publicación y añadieron sus propias opiniones. "Este te escucha, no es mal educado, los deja hablar y no los interrumpe, es muy inteligente y esta bien informado", dijo uno de ellos. Otro se aventuró a lanzar: "No vuelvas Majul, ya tenemos tu reemplazo".