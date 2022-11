Lucila La Tora reveló cuál es el apodo secreto que le pusieron a Alfa en Gran Hermano

La quinta participante eliminada habló en profundidad de su vínculo con Alfa y reveló cómo lo llamaban entre sus demás compañeros.

Tras su eliminación de Gran Hermano, Lucila "La Tora" habló a fondo de su vínculo con Walter "Alfa" e hizo una contundente confesión sobre él. La participante tuvo varios enfrentamientos con el concursante más longevo del reality y no se molestó en disimular su incomodidad e indignación con varias de sus actitudes.

Al haberse convertido en la quinta eliminada del reality, "La Tora" comenzó su habitual recorrido por varios programas de espectáculos que la convocaron para entrevistarla. Precisamente, fue durante su visita a LAM que habló sobre su enfrentamiento con Walter "Alfa" y confesó cuál es el insólito apodo que le pusieron sus compañeros dentro de la casa.

"Ya tuve como cuatro situaciones con Alfa, no es que era la primera, me quemaba realmente. Le decíamos 'la radio en la casa'", reveló "La Tora" sobre su complicado vínculo con su compañero. Además, confesó que su principal molestia con el artista se debía a su "intensidad" cada día.

En este marco, Lucila continuó: "Porque arranca a las seis de la mañana y hasta que no se duerme no para; estas hablando y de repente se mete en la conversación o con algún comentario desubicado". Por otro lado, sentenció: "Hay veces que no tenés ganas de escucharlo o si tenés un mal día y te fuiste afuera y que él te persiga como hacía con Juan".

Por otro lado, Lucia "La Tora" aseguró que no se arrepiente de haber enfrentado a "Alfa" en su momento, pero es consciente de que no fue la forma correcta de accionar ante la actitud. "Prefiero ser así que ser careta. Quizá defender algunas posturas muy firmes molestó", aseguró un día después de su salida en diálogo con los panelistas de El Debate de Gran Hermano.

Esmeralda Mitre reveló su vínculo secreto con Alfa, de Gran Hermano: "No tenía dinero"

Esmeralda Mitre reveló que conoce a Walter "Alfa", participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), desde hace un largo tiempo. Según contó la actriz, el hombre de 60 años iba a sus clases de teatro, nunca pagaba la cuota y lo terminó echando por sus enfrentamientos con sus compañeros.

"Alfa" se convirtió en uno de los personajes más queridos de la casa, pero también uno de los más polémicos debido a que siempre va a placa y varios de sus compañeros tienen problemas con él. En este contexto, la hija de Bartolomé Mitre sorprendió al contar lo que vivió con "Alfa" un tiempo atrás.

"Esmeralda Mitre, antes de la pandemia, daba clases de teatro en un centro cultural. Y este señor, que dicen que es muy pero muy cholulo, tomaba clases con ella. Esmeralda lo echó por maltratador", había adelantado Andrea Taboada en LAM (América TV).

Más tarde, Esmeralda habló al respecto en Entrometidos (Net TV) y explicó: "Él estudió en mi escuela, en el teatro El Globo. Lo eché por malos comportamientos y chistes de muy mal gusto. Tuvo falta de respeto con mis alumnos, por eso tomé la decisión". Además, agregó que Walter "no pagaba la cuota a tiempo nunca, siempre tardaba tres meses y su excusa era que no tenía dinero para pagar". "Nosotros lo bancábamos", recordó.