Luciano Castro reveló una intimidad con Flor Vigna: "No me daba"

Luciano Castro contó cómo conoció a Flor Vigna y otros detalles sobre su vínculo.

Luciano Castro habló por primera vez sobre su romance con Flor Vigna, que según ambos, empezó hace dos meses, cuando se conocieron en el gimnasio en el que entrenaban. La semana pasada, Flor confirmó todo públicamente y ahora fue Luciano quien salió a hablar. Adrián Pallares contó todo esto en Intrusos y dio detalles de su conversación con el actor.

“Me dijo: ‘¿Y qué querés que te diga?, la verdad que estamos muy bien’ y me contó esta historia de cómo fue eso, de sentirse un pibe seduciendo a Flor, tratando de acercarse a una chica, pedirle el teléfono…”, relató Adrián.

Además, agregó un detalle clave: Luciano le dijo que Flor al principio no le prestaba atención y que tuvo que acercarse más a ella para seducirla. “La saludé y al principio no me daba ni bolilla, la verdad es que al principio menos diez, ella estaba en la suya haciendo gimnasia. Me cambié de gimnasio por laburo y después empezamos a escribirnos”, aseguró Castro.

Pallares dijo que lo había escuchado muy contento a Luciano, especialmente en comparación a la última vez que habían hablado, cuando él recién acababa de separarse de su expareja, Sabrina Rojas, y se enteró que ella ya tenía a alguien nuevo en su vida: el Tucu López. “Lo escuché muy liberado, es más, hace dos meses cuando surgió el romance de Sabrina con el Tucu hablamos y no me hizo ninguna referencia negativa a esa relación, pero lo escuché más contenido. La verdad que está feliz”, afirmó el periodista.

Por último, Adrián opinó que, probablemente, la que decidió terminar la relación con Luciano Castro fue Sabrina y que él se habría quedado bastante triste. “Me da la sensación de que, en la separación de Luciano y Sabrina, la que tomó la decisión fue Sabrina y el quedó, tal vez, un poco mal. Parece que ella fue la que dijo: ‘bueno, gordito, agarrá una valijita y andate’”.

La versión de Flor Vigna sobre su romance con Luciano Castro

Estefanía Berardi contó esta semana en Mañanísima la perspectiva de Flor, después de haber conversado con ella. De acuerdo con su relato, al principio, sus conversaciones en el gimnasio eran sin ninguna intención, hasta que él no se resistió y le pidió su número de teléfono. “En un momento se ve que Luciano Castro se flechó con Vigna, le pidió su WhatsApp y le mandó un mensaje y la invitó a merendar. El primer encuentro fue ese, una merienda. Se juntaron en la casa de Flor, fue la primera vez que se vieron fuera del ámbito del gimnasio. Lo que me dijo Flor es que fue un flechazo especial”, aseguró Berardi.