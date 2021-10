Luciano Castro contó cómo le dice a Flor Vigna en la intimidad

El actor habló sobre su flamante pareja y reveló el apodo con el que la nombra. Flor Vigna ya tiene un sobrenombre por parte de su novio, Luciano Castro.

El romance entre Flor Vigna y Luciano Castro ya lleva más de dos meses de vigencia. Esto fue confirmado por el propio actor, quien expresó las razones por las que se mantuvieron en secreto hasta hace pocos días. Incluso, también reveló cómo le dice a su pareja en la intimidad sorprendiendo a todos.

“No se me hagan los detectives que decidimos mostrarnos nosotros cuando quisimos”, comenzó diciendo Luciano Castro, en diálogo con LAM. En ese momento, la notera Maite Peñoñori le consultó al galán de telenovelas: "Están como en la primera etapa, ¿ya le dicen noviazgo? Me mata cómo te mira Flor”.

Sin titubear, Luciano Castro aseguró que se encuentra en un gran momento con Flor Vigna y hasta se encargó de develar cómo la llama puertas adentro: “En la mejor, no no. Es una genia la china, no sé, ¿le decimos noviazgo o no? ¿cómo le decimos? Le digo Alberto. Por su parte, Vigna aclaró: "No sé, van viniendo solos los rótulos, a mí me hace muy bien, lo quiero un montón”.

“Lo que decimos los dos es que es re lindo sentirse como un adolescente, estar en una y que pase lo que pase. Nos cuidamos hasta lo que más pudimos, hasta que dijimos 'seamos libres de decir lo que nos pasa en voz alta'. Por ahora es esto. Cuando decimos que nos cuidábamos era porque no sabíamos si esto tenía futuro, pero cuando pasaron los dos meses dijimos 'ya está'", sentenció Luciano Castro.

El comentario filoso de Ángel de Brito sobre Luciano Castro y Flor Vigna

Ángel de Brito, periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) opinó sobre el nuevo romance entre Luciano Castro y Flor Vigna, que se confirmó hace apenas algunos días. En las redes sociales, causó tanto furor que sus nombres se convirtieron en tendencia, y otras figuras públicas, como Carmen Barbieri y otros panelistas, manifestaron su emoción por la nueva pareja. Sin embargo, de Brito tuvo una opinión muy diferente.

Al periodista de LAM le llegó una información de una fuente cercana y empezó a leerla en voz alta. “Cuando los dos concretaron con la serie de la tele, ahí comenzaron a hablar. Hace unas semanas, se empezaron a relajar en público”, comenzó Ángel. “Se empezaron a mostrar, por ejemplo, en el gimnasio, como dijo la amiga de Maite Peñoñori, y le contó que andaban a los besos. Dejaron que fluya, se están conociendo y sienten que esconderse es una macana, si no tienen nada que ocultar”.

Por último, agregó: “Alguien que lo conoce a él me dice: ‘pinta noviazgo mal, están re metidos”. Mientras Yanina Latorre opinó que le encantaba cómo quedan juntos Luciano Castro y Flor Vigna, de Brito primero comentó: “A mí me gusta la pareja, la verdad”. Por otro lado, reconoció que sus estilos de vida y perfiles son demasiado diferentes y se contadijo al instante: “Para mí no pegan mucho”, reflexionó.