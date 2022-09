Luciano Castro blanqueó su encuentro con Nico Occhiato, ex de Flor Vigna: "Lo crucé"

Luciano Castro brindó una entrevista en la que lanzó un sorpresivo comentario sobre Nico Occhiato, ex novio de Flor Vigna. Qué fue lo que dijo el actor al respecto.

Luciano Castro hizo un sorpresivo comentario sobre Nico Occhiato, ex de Flor Vigna.

Luciano Castro decidió hablar sobre Nico Occhiato, ex pareja de su novia Flor Vigna, con quien comparte trabajo en la conducción de El Último Pasajero (Telefe). En una entrevista que brindó, el actor le envió un contundente mensaje que causó revuelo en la TV argentina.

Por medio de una charla que mantuvo en LAM (América TV), y teniendo en cuenta que Flor Vigna le hace constantes reclamos a Occhiato en el programa donde trabajan, Castro fue consultado por su relación con el ex de su actual novia: "No lo conozco, lo vi una vez cuando fui a buscar a Flor al laburo". Y sostuvo: "Lo crucé ahí y lo saludé como corresponde, somos dos caballeros, muy amablemente, pero no hablé nunca con él".

En tanto, el actor de 47 años dejó en claro que jamás hizo críticas hacia Nico Occhiato. Es que hace unos días se comentó que había manifestado que si lo veía "lo iba a hacer pavimento". "Eso te lo puedo asegurar, y si queres vamos a la casa de Nicolás, yo no tengo ningún drama, son cosas que no tienen nada que ver conmigo”, señaló el hombre que también se desempeña como modelo publicitario.

"Jamás diría semejante barbaridad... para que yo diga eso se tiene que transformar en algo personal y a mí no me importa lo laboral porque eso lo resuelve Flor, yo sé que ellos se tienen un cariño enorme, no sé qué pasó pero comentario va, comentario viene", concluyó Luciano Castro, de manera tajante.

Luciano Castro y Flor Vigna dieron la noticia más esperada

Flor Vigna y Luciano Castro anduvieron de viaje fuera de Argentina y en su vuelta, la expareja de Nico Occhiato manifestó que le sirvió para repuntar su vida artística. Es por esto que, mediante un posteo en Instagram, confesó su participación en el show de Mau y Ricky en el Luna Park a realizarse el sábado 3 de septiembre a las 20 horas.

"Yo venía de algunos bajones con mi musiquita, de esos que trabajás 24/7 pero sentís que la vida te pone mil trabas", indicó en el video caracterizado por imágenes junto a Luciano Castro. "En eso conocí este lugar y le pedí un deseo, una oportunidad, y se me cumplió", agregó al relato.

El deseo más esperado tenía que ver justamente con el recital de los hermanos Montaner. "Sigamos trabajando fuerte por eso que queremos y la oportunidad va a venir en el mejor momento", expresó Flor, quien finalizó con un mensaje de reflexión: "No bajes los brazos con ese sueño. Metele, dale que podés".