Luciano Cáceres confirmó su nueva relación: es una ex integrante de LAM

La sorpresiva flamante pareja de Luciano Cáceres, uno de los actores más destacados de la Argentina.

Luciano Cáceres es otro de los actores más famosos de la Argentina que sorprendió esta semana con su nueva e inesperada pareja, algo parecido a lo que ocurrió con Luciano Castro y Florencia Vigna. En LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) revelaron quién es la novia del artista de 44 años según lo que pudieron recabar a través de sus redes sociales, especialmente en su Instagram oficial (@lucianocaceresok).

En el programa de televisión que conduce Ángel de Brito, la panelista Maite Peñoñori detalló que se trata justamente de una exnotera del propio LAM: "Están muy enganchados, ella es profesora de yoga y se llama Belén Riva Roy. Por eso Luciano hizo un chiste en el programa que nadie entendió. Se conocieron en yoga. Ella ya se retiró de los medios", aseguró ante las cámaras después de una entrevista que le hicieron en dicho ciclo al protagonista acerca de su participación en La 1-5/18, la nueva ficción de la que es parte por el mismo canal abierto.

De hecho, en plena emisión, mostraron algunas capturas de pantalla en las que se observaba que Cáceres suele comentarle a Riva Roy sus publicaciones en Instagram (@belenrivayoga) y debatieron al respecto con el resto de las presentes en el estudio: Yanina Latorre, Mariana Brey, Cinthia Fernández, Pía Shaw y Andrea Taboada.

Quién es Belén Riva Roy, la nueva novia del actor Luciano Cáceres

La periodista que hizo una maestría en Clarín y en la Universidad de San Andrés trabajó como notera en LAM y en Bien de verano (Ciudad Magazine), entre otros proyectos en la pantalla chica nacional. Además, es profesora de yoga e impactó a la farándula argentina cuando, en marzo de 2021, reveló que había sido acosada mientras meditaba en los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

En aquel entonces, su relato desgarrador y con lágrimas en los ojos comenzó: “Iba andando en bici, encontré un árbol hermoso y tiré la manta ahí. Debería poder tener el derecho de sentarme donde desee y no debería necesitar de un grupo de amigas para moverme en la vida. En ese momento no me doy cuenta que la pareja de al lado se había ido. Miro para el costado derecho y veo que empiezan a caminar hacia mí dos hombres, uno de ellos sin remera. Intento pensar en positivo, como siempre, y vuelvo a lo mío".

Los comentarios de Luciano Cáceres a su novia Belén Riga Yoga en Instagram.

Y sentenció: "Cuando vuelvo a mirar, ya los tengo muy cerca. Intento respirar y mi mente ya piensa en darles todo, con tranquilidad. Pienso en darles mi celular y la bicicleta. Cuando se acercan más, expresan que tenían ganas de hacerme lo mismo que un actor le hace a una actriz en una película mundialmente conocida de sadomasoquismo. Me quedé dura, cierro los ojos y siento que en ese momento se me para el mundo. Sentí miedo por primera vez en la vida. El hombre me pasa por atrás sintiendo su miembro en la cabeza. Por suerte no pasó de ahí porque un hombre que pasaba en un auto y vio la situación, se involucró. Agradezco de corazón a ese hombre porque estoy segura de que no me hicieron nada porque él se involucró en ayudarme. Para algunos no será nada, pero yo me salvé y tuve esa oportunidad que no tuvieron muchas otras mujeres”.