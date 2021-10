Luciano Cáceres, angustiado tras un acoso a su pareja: “Fue durísimo”

El actor abrió su corazón y reveló el fuerte momento que atravesó su pareja, Belén Riva Roy. Luciano Cáceres relató con lujo de detalles el desagradable episodio.

Luciano Cáceres se refirió a un traumático episodio que vivió su novia, cuando fue acosaba en la vía pública por dos hombres. En un desgarrador relato, el actor brindó lujo de detalles de la situación que atravesó Belén Riva Roy, quien recibió comentarios obscenos por parte de dos desconocidos.

“Fue durísimo lo que vivió, lo compartió y se hizo viral; estamos acompañando. Es muy triste lo que ocurre cuando te invaden en un espacio privado. Lo bueno es que siendo padre de una criatura, al final del túnel veo que hay una luz porque hoy se habla. Hay algo ahí de empezar a exponer esta realidad”, comenzó su descargo el miembro de La 1-5/18, en diálogo con Ángel de Brito y sus angelitas.

Cáceres continuó su discurso en alusión al momento que vivió su pareja: “Ella agarró su bici y se tuvo que ir de su espacio al aire libre. Es una mujer valiente, sana y que hace el bien, ella dejó su actividad en los medios por una misión mayor; es excelente y maravillosa. Estoy muy agradecido de haberla conocido, es un aprendizaje más allá de lo que pase con nosotros”.

Fuertes críticas de un actor de El Marginal a La 1-5/18

Brian Buley se expresó sobre La 1-5/18, serie donde Cáceres tiene un papel importante, y fue fulminante con la tira: “Estando ahí, haría algo mejor... Yo vengo de El Marginal, pusieron a otro actor de talla baja y no me gustó. No me gustaron muchas cosas y, si me hubiesen llamado a mí, hubiera aportado más cosas. Siento que es una copia de El Marginal, obviamente, y estoy un poco enojado”.

“Quisieron hacer algo similar y no hay chances... Esto te lo firmo ahora. El Marginal es furor y va a ser furor siempre. Y no sé por qué pusieron a alguien de talla baja, tranquilamente podrían haberme llevado a mí. Yo a El Marginal fui por un sólo capitulo, me puse la camiseta y fui a jugar en Primera. Después, me quedé toda la serie y hasta Juan Minujín me destacó el trabajo”, siguió, en diálogo con Juan Etchegoyen, y concluyó: “Lo bueno de todo esto es que pudimos ganarle a la pandemia, se abrió todo. Cuando vi al actor de talla baja, me dio mucha bronca. Yo podría haber aportado otras cosas mejores. No me estoy agrandando ni nada por el estilo, pero tengo mucha más cancha”.