Luciana Salazar y su grave accidente en ShowMatch: "Me podría haber matado"

Luciana Salazar sufrió un grave accidente en un ensayo de ShowMatch y aseguró que "la sacó barata" porque se podría "haber matado".

Luciana Salazar se accidentó en uno de los ensayos de ShowMatch (El Trece), la pasó muy mal, lo demostró a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@salazarluli) y fue muy cruda con relación a que podría haber sido todavía peor. "La saqué barata porque me podría haber matado", reveló en la previa de La Academia.

"Yo estaba haciendo lo que se llama una inversión para abajo, se le dio un poco más de impulso al trapecio. No medimos y me estrolé, me di la cabeza contra la pared... Sentí como que me habían tirado un ladrillo en el medio de la cabeza", puntualizó "Luli" ante la sorpresa de la prensa en general.

Luciana Salazar profundizó con respecto al pésimo momento que pasó en uno de los tantos entrenamientos para el programa que conduce Marcelo Tinelli: "Nunca entendí cómo bajé del trapecio porque estábamos todos en shock, yo estaba ensangrentada.... Me podía haber matado, la saqué barata”.

Por último, Martín Salwe, uno de los periodistas que se dedica habitualmente a la cobertura de ShowMatch en Ciudad Magazine, detalló que la zona del golpe estaba muy inflamada y por eso los médicos no definieron si debería o no recibir en ese instante algún punto de sutura. Como no había algo definido, "Luli" quería bailar igual y, de acuerdo con su información, ella "le pidió a la producción ir última en la tanda para poder hacerlo".

En tanto, en Instagram, la modelo, bailarina y actriz de 40 años sentenció para sus más de 1.7 millones de seguidores: "Fue un día complicado, pero por suerte la saqué barata, me podría haber matado literalmente. Una mala suerte haciendo trapecio, que nada tuvo que ver con la destreza. Todos nos asustamos, espero poder estar mejor".

Luciana Salazar estalló contra LAM

Luego de que en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) revelaran detalles del contrato de separación con su expareja Martín Redrado, "Lulipop" se enojó y abandonó una entrevista de una periodista del programa que lidera Ángel de Brito: “Te dije que te iba a dar la nota porque soy una persona muy educada, pero no voy a hablar de nada de lo que escuché. Me molestó todo. Me parece todo horrible, horrible de verdad. Igual, me sirve por dos que hablaron ahí para mi causa (las panelistas Cinthia Fernández y Yanina Latorre)... Hablo porque soy súper educada, pero no tengo nada. Perdón, voy a decir algo: hablaron de una persona que la está pasando muy mal afuera (Redrado) y la nombraron. Tengan cuidado, es feo”.