Luciana Salazar, acorralada por su hija: "Llegó la pregunta"

Luciana Salazar contó que tuvo una conversación muy importante con su hija de 4 años, Matilda, quien le hizo una inesperada pregunta.

Luciana Salazar es madre de una nena de 4 años llamada Matilda, a quien tuvo a través de un tratamiento de subrogación de vientre que se hizo en Estados Unidos. La niña nació el 15 de diciembre de 2017 y, recientemente, la modelo contó que le hizo la pregunta que eventualmente iba a hacerle: quién es su papá.

En entrevistas anteriores, Salazar había explicado que no le preocupaba que llegara ese momento y que hasta entonces no le había preguntado por su padre. “No me toca ese tema. No pregunta por su papá. Solo pasó, por ejemplo, hoy que la vi jugando con unas muñecas y me dijo que eran hermanas”, había contado.

“Sí habla de los papás de los amiguitos, del padre de tal amiga, pero no cuestiona porque ella no tiene papá. Sé que en algún momento lo va a hacer y ya sé cómo lo voy a resolver. Pero por ahora no tiene esa inquietud”, agregó en aquel entonces. Sin embargo, llegó el día y esta semana Luciana lo contó en su Instagram. “Y un día… llegó la pregunta”, escribió, junto a unos emojiis de una mamá y una hija. Por ahora, no compartió detalles de cómo fue esa conversación.

El exconductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito, twitteó la noticia en su perfil personal y escribió: "MATILDA le preguntó a sus mamá: 'por qué no tenía papá'. Luciana le contesto con la verdad de manera simple. y surgirán más preguntas, tiene 4 años". En su posteo, se armó todo un debate entre usuarios de la plataforma sobre la forma en la que muchos famosos comparten ese tipo de temas familiares e íntimos tan libremente.

"Después se enoja cuando los medios se interesan en la vida privada de una menor, pero que necesidad tenía ella de publicar eso en instagram? Si en serio le preocupara la intimidad de su hija no andaría haciendo esas boludeces, todo por lucrar", opinó una usuaria, mientras otra añadió: "Hay miles de niños que son hijos de un papá desconocido y fue elección de sus mamis ser madres solteras usando algún método conceptivo. Tiene muchas respuestas si no quiere dañarla, pero para eso hay que saber amar. Y esa mujer solamente se ama a sí misma".

Las acusaciones a Luciana Salazar por teñirle el pelo a su hija y su demanda judicial

Desde hace meses, se corre el rumor en las redes sociales de que Salazar le tiñe el pelo a la pequeña, debido a que en muchas de las fotos que sube a sus redes se le pueden ver las raíces del pelo mucho más oscuras que el resto, todo rubio casi blanco. La modelo lo negó todo e incluso acudió a la Justica para hacer demandas contra Google y Twitter.

“´Lulipop´ debería dejar de teñirle el pelo a la criatura. Lo tiene más quemado que ´Vicki´ Xipolitakis cuando se quedó pelada, mi vida”, publicó una usuaria de Twitter. Rápidamente, el tema se convirtió en tendencia del momento y varios otros usuarios opinaron que su color de cabello era “irreal” y que es evidente que somete a la pequeña a tratamientos agresivos para que se vea más rubia.

“No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tienen que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agrave a las personas y mucho menos a menores de edad, con el enorme daño que eso genera”, expresó la modelo en un descargo subido a su Instagram.

“Por eso, mañana con el asesoramiento del Dr. Castro Bianch voy a estar presentando dos demandas contra Twitter y Google para que se elimine de esas plataformas todos aquellos agravios que recibimos con mi hija estos últimos días”, añadió Salazar, destacando que las redes deberían ser un espacio de diversión y expresión y no “una usina de odio y cyberbullying”.