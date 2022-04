Los encuentros secretos entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Ella iba en bicicleta"

Se revelaron nuevos detalles sobre las citas a escondidas entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en España.

Tini Stoessel enfrenta rumores de romance con Rodrigo de Paul desde 2021. Según trascendió, el futbolista habría tenido encuentros con Tini a escondidas de Camila Homs, quien en ese entonces era su esposa. Sus citas clandestinas habrían sido en España. Durante estas últimas horas, se reveló el lugar exacto en el que se habrían visto.

El futbolista está instalado en una ciudad española llamada Pozuelo de Alarcón, una de las más prestigiosas. En esa misma zona viven varias otras grandes estrellas del fútbol, como Cristiano Ronaldo. Varias personas dicen haber visto a Tini llegar en bicicleta a la casa de De Paul, ubicada en un barrio privado, en reiteradas ocasiones.

“La Finca es el country donde se daban los encuentros entre Tini y De Paul. Ella iba en bicicleta hasta el lote de él. Dicen que ahí viven figuras como Cristiano Ronaldo”, reveló la periodista Paula Varela en Intrusos. Adrián Pallares destacó además que Stoessel es una amiga muy cercana de Carla Pereyra, esposa del “Cholo” Simeone, DT del Atlético de Madrid (equipo en el que juega De Paul).

“Generalmente a los jugadores los tratan de ubicar a todos en la misma zona, sobre todo a jugadores del exterior como De Paul. Tini es amiga de Carla Pereyra, la esposa del ‘Cholo’ Simeone”, destacó el conductor. Por otro lado, Mariana Brey reveló un dato clave: que habría sido la mamá de Tini la que corrió el rumor. “En una comida muy íntima con amigas, la mamá de Tini habría confesado que Tini estaba con De Paul”, sentenció.

Qué dijo Rodrigo de Paul sobre su separación con Camila Homs

De Paul negó desde el día uno todos los rumores de romance que se le adjudicaron, tanto con Tini como con “La China” Suárez, y juró por su hija que era todo mentira. “Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde. Me da bronca por Cami, mi mujer. Se come este garrón, pobrecita. Pero bueno, ya está. No me meto, mañana se olvidan, seguro”, expresó el futbolista sobre “La China” en diálogo con Crónica TV.

Sin embargo, a los pocos meses confirmó que se había separado de su esposa. Fue el periodista Joaquín “El Pollo” Álvarez, uno de sus más íntimos amigos, quien confirmó la noticia en televisión. “Acá me contestó Rodrigo de Paul. Me puso: ´Si, amigo, estamos separados. Hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho, hay mucho cariño, y nos respetamos porque somos familia. Pero no estamos juntos’”, reveló Álvarez.