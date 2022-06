Los 8 escalones: un niño rompió las reglas y perdió un viaje a Disney

Los 8 escalones (El Trece) sumó una edición para que los niños participen con un miembro de su familia y en una de las competencias se desencadenó un acto fallido que terminó en frustración para uno de los concursantes, que por adelantarse a responder primero que todos terminó perdiendo un viaje a Disney.

La situación se dio cuando el periodista Guillermo Poggi -uno de los jurados del programa, en la terna Deportes- mencionó a Lionel Messi y Mateo, uno de los niños, no pudo contener su fanatismo y respondió en voz alta, rompiendo las reglas del juego. Con la respuesta en el aire -la pregunta era "¿cuál es el apodo de Messi?" y la opción correcta era "La Pulga"- Benjamín, su contrincante, aprovechó el desliz y le empató el juego.

Observando el panorama de desilusión del chico, que intentó confundir a su rival con un divertido acting que quedó plasmado en camaras, Guido Kaczka soltó un amable: “El aliento para ellos será un abrazo general. Están empatados”.

La actriz Viviana Saccone tuvo en sus manos la pregunta final, sobre televisión. "¿Cuál de estas telenovelas argentinas argentinas no fue creada por Alberto Migré?", sostuvo la jurado invitada al certamen. Entre las opciones estaban Piel Naranja, Pobre Diabla, Inconquistable corazón y Soy Gitano, siendo esta última la opción correcta.

Sobre el final, Benjamín -un chico del Bajo Flores que fue al programa con Rocío, su mamá- ganó el viaje a Disney, con hotel, avión y parques temáticos incluidos.

Explotan las internas en Los 8 escalones contra Nicole Neumann

La modelo Nicole Neumann, una de las jurados del programa de entretenimientos Los 8 escalones del millón (El Trece), está en medio de un tenso conflicto con la producción que podría dejarla en la cuerda floja. La información se filtró y destapó una olla de internas en el ciclo de Guido Kaczka.

Luli Fernández, panelista del magazine Socios del espectáculo (El Trece), dio a conocer el trasfondo de la situación que preocupa a Neumann e irrita a los productores de Los 8 escalones del millón: "El título de la nota es 'Nicole, la más odiada'. A mí me tocó hacer algunos reemplazos en Los 8 escalones por la ausencia de Nicole, que está en Italia, junto a Manu Urcera y a dos de sus tres hijas. Este viaje no era programado. O sea, la producción tiene una cantidad de viajes agendados de parte de Nicole, desde principio de año, y este no estaba".

"La realidad es que ella manda a Mauricio, su representante, a comunicar que se iba a ausentar por un viaje familiar y que no iba a ser parte de las grabaciones de Los 8 escalones. Entonces, los productores le respondieron '¿cómo? ¿Otra vez te vas?' Ella les respondió a través de su representante 'es que yo no me fui. El viaje que estaba programado lo hice y después tuve covid'. Entonces se sumaron los días de ausencia del primer viaje, del covid y de este nuevo viaje", agregó Luli.

Fulminante, la panelista cerró su informe con la picante declaración que le deslizaron los productores del ciclo de preguntas y respuestas: "La frase que escuché, porque me la dijeron, es 'no la aguantamos más'".