Los 8 Escalones: se sacó los miedos y conmovió a Guido Kaczka

Federico tuvo un recorrido perfecto, fue el ganador de Los 8 Escalones y le contó su historia a Guido Kaczka por la pantalla de El Trece.

Federico logró llegar a la final de Los 8 Escalones y ganó un millón de pesos. Conmovido por la situación, Guido Kaczka le empezó a hacer preguntas sobre su gran recorrido dentro del programa de El Trece y generó una gran emoción en el conductor y el jurado.

Luego de contestar bien a la pregunta "¿con qué tipo de vehículo fueron múltiples campeones del Rally Dakar los hermanos Patronelli?", Federico ganó el premio mayor en Los 8 Escalones. "¡Un millón de pesos! ¡Felicitaciones!", expresó con emoción el conductor.

El joven había ido con su mamá, a quien Guido Kaczka la invitó para ubicarse al lado de su hijo y así mostrarse en cámara. "El orgullo, la alegría, felicitaciones, ahí está tu vieja, tu mamá, y vos dándole esta alegría", siguió, antes de que el participante ganador le cuente cómo se inscribió.

"¿Te cuento algo? Nosotros miramos el programa todas las noches, siempre, y le decía 'te anoto, te anoto'. Y no quería pasar vergüenza. Entonces me anoté yo, para ver qué onda. No sabía si se podía por el tema de los escalones, si daba la silla. Se contactaron conmigo de producción, me dijeron que sí, que no había problema, y bueno, acá estoy", expresó Federico, quien generó un aplauso general. "Qué bueno que se pudo, Federico", indicó Guido.

En el cierre del programa, el conductor realizó la clásica pregunta y así saber si volvía para disputar dos millones de pesos. "Sí, vuelvo", afirmó. Si bien no pudo llegar a la final en la siguiente emisión, el millón ganado no se lo quitó nadie y el momento emotivo en la pantalla de El Trece tampoco.

Ganó 8 millones y tomó una decisión que conmovió a Guido Kaczka

Un hombre llamado Hernán sorprendió en Los 8 Escalones del Millón (El Trece): se ganó 8 millones de pesos pero decidió darle parte de su premio a Georgina, su contrincante.

Después de haber ganado sus primeros dos millones, Hernán ganó el juego por cuarta vez consecutiva, un récord total dentro del programa conducido por Guido Kaczka. Si decía seguir presentándose al programa, su premio podía incrementarse aún más, pero Hernán decidió solidarizarse con su compañera.

La pregunta final fue: "¿Cuál es el nombre de la familia real de Qatar, anfitriona del Mundial, compuesta por un jeque, tres esposas y 13 hijos?". Mientras Hernán apostó por "Al Thani", Georgina respondió "Bernadotte". Finalmente, Hernán acertó y volvió a consagrarse como ganador.

“¿Ganará Georgina, o este juego se terminó y Hernán gana 8 millones y además, la posibilidad de ir por 10 millones de pesos?", se preguntó Kaczka antes de anunciar al ganador. Segundos después, exclamó: "¡Hernán! ¡8 millones de pesos, el máximo ganador de la historia de Los 8 Escalones! Ahí tiene 8 millones, va a hacer de todo".