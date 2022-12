Los 10 momentos más icónicos y bizarros de la farándula argentina en 2022

Un recorrido por los 10 momentos más divertidos e insólitos de la farándula argentina en 2022: peleas, bloopers y más.

La farándula argentina dejó muchos momentos icónicos a lo largo de este 2022. Se acerca un nuevo año y no viene mal un recorrido por los momentos más bizarros, divertidos e insólitos de la televisión de nuestro país que ocurrieron en 2022.

El mundo de la farándula siempre ofrece joyitas que quedan en la historia, especialmente hoy en día con las redes sociales, que viralizan estos momentos y los hacen eternos e inolvidables para luego transformarlos en memes. Este 2022 trajo de todo: desde Carmen Barbieri siendo hipnotizada en vivo y Marcela Tauro relatando su encuentro con alienígenas hasta los accidentes y las peleas más ridículas entre famosos.

Los 10 momentos más divertidos de la farándula argentina en 2022

Karina Mazzocco comparó a Luis Ventura con Woody de Toy Story

Karina Mazzocco sorprendió a todos al aire en A la Tarde (América TV) luego de comparar a Luis Ventura, su compañero, con Woody, el vaquero de la película animada de Pixar (Disney), Toy Story. La panelista intentó halagarle a su colega su amabilidad y compañerismo, pero la insólita comparación que se le pasó por la cabeza hizo reír a carcajadas a millones de personas.

"Yo estoy muy sorprendida con todos mis compañeros de A la Tarde y estoy en un momento de mucha gratitud. Pero sin dudas, Ventura fue para mí la revelación. Yo pensaba que Ventura era otra cosa, que era más de lo mismo. Pero Ventura... ¿Saben quién es?", dijo con lágrimas en los ojos, mirando a cámara. "Seguramente todos hemos visto la película Toy Story. Hay una escena en donde el protagonista va a entregar sus juguetes y va describiendo y diciendo una palabra linda de cada uno de los juguetes. Y cuando llega a hablar de Woody...", siguió, casi sin poder hablar de la emoción.

Y cerró: "Cuando llega a hablar de Woody, que es el vaquero, dice: ‘Woody nunca te va a dejar solo’. Ventura es eso, y claramente hoy no dejó solo a su canal. Porque tiene puesta la camiseta, la tiene tatuada en el corazón". Ventura no supo cómo reaccionar, al igual que los usuarios de las redes sociales, que hicieron una gran cantidad de memes del periodista con el sombrero del dibujo animado y se preguntaron por qué Mazzocco habrá hecho esa inesperada asociación.

El derrape de Alfredo Casero en vivo en La Nación: se enojó, insultó y se fue del set a los gritos

No es raro ver a Alfredo Casero totalmente fuera de sí en los debates sobre política, pero un momento que las redes sociales aún no olvidaron fue cuando estuvo como invitado en el ciclo de Luis Majul en La Nación Más (LN+) y explotó al hablar sobre Cristina Kirchner. "Estamos viendo lo mal o bien que se viste esta persona, o lo mucho o poco que habla...", comenzó el actor.

"¿Quién?", le preguntó Majul. "¡Cristina Fernández de Kirchner! Y lo digo porque no tengo un puto miedo de nada. Ustedes son una manga... todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. ¡Saben lo que están haciendo! Los políticos y los periodistas", apuntó Casero, con un tono inesperadamente violento. "Por más que me quieras dejar como un freak, como un loco, te puedo decir que si estás molesto conmigo lo siento. Y no me molesta pero lo digo", agregó, sumamente enojado con el periodista.

Acto seguido, golpeó la mesa y lanzó una fuerte amenaza a los gritos: "No me tomes por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados (en referencia a aquella vez que Majul dijo que Alberto Fernández 'tiene algo de Nelson Mandela')". Majul le respondió que no le tenía miedo, pero la situación se descontroló aún más. "Mirá, vos que lees a los psicópatas, cuando alguien te dice 'no te tengo miedo' es porque está cagado hasta las patas", concluyó Casero y abandonó el estudio.

Carmen Barbieri fue hipnotizada en vivo y se desmayó

Carmen Barbieri protagonizó un bizzarro momento en vivo en Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa que conduce, mientras estaba en el piso con su invitado, Jhon Milton, un hiptonizador famoso apodado "El Caballero de la Hipnosis". El hombre hizo una muestra de su trabajo hipnotizando a Carmen y a Estefanía Berardi, la panelista del programa, pero Barbieri se desplomó.

"Tengan los brazos sueltos. Nada malo va a pasar... vamos a respirar con los ojos abiertos igual que yo. Jalen el aire con tanta fuerza que se infle la caja torácica. De preferencia tengan una cama detrás de ustedes y vean qué pasa", indicó el experto. "Siga respirando por boca, cabecita floja y empiece a soltar su cuello, aflojando la cabecita. Sueltita, sueltita... siga respirando tranquila, Carmen", le ordenó el hipnotizador. Finalmente, Barbieri se desmayó y, luego de unos segundos, el mentalista les dio la orden de despertarse. "Estoy mareada", confesó la diva, mientras abría los ojos con confusión. Una vez más, el momento se convirtió en meme en las redes.

Moria Casán defenestró a Susana Giménez y a Mirtha Legrand: "No me comparen porque me devalúan"

Moria Casán es conocida por sus elocuentes contestaciones, además de su personalidad arrasadora y lo mucho que defiende sus opiniones. Luego de que la periodista Cristina Pérez la comprara con Susana Giménez y Mirtha Legrand, las otras dos divas históricas de la televisión argentina, Moria soltó su lengua karateka y apuntó duramente contra las dos.

"Te pido, por favor, que no me compares ni con Susana ni con Mirtha porque me devalúan", pidió "La One". Y destacó lo que la diferencia de las dos: "No tengo nada que ver. Yo soy una artista transgresora, no me quedo nunca en un lugar de comodidad. Las respeto muchísimo, pero estoy harta de esa comparación. ‘Las tres divas’. Y yo no soy una diva, yo soy mucho más que una diva".

Marcela Tauro contó su experiencia paranormal: "Me llevó una nave"

Marcela Tauro es conocida por contar sus experiencias paranormales. En una ocasión, aseguró en Polémica en el Bar (América TV) que tuvo un encuentro con un OVNI. “Yo tuve un episodio. Hace unos años me llevó a una nave a las tres de la mañana, mientras iba manejando sola por Azopardo y México. Vi una luz y no me acuerdo más nada”, comenzó.

Y agregó que lo único que se acordaba es que Beto Casella, su compañero de aquel entonces, la pasó a buscar y ella estaba tirada. “Dicen que el auto estaba ahí, pero yo estaba tirada y desnuda, pero esa parte es la que no le creo a Beto. Dicen que no entraba en mí, que no tenía consciencia hasta que volví”, cerró, dejando atónitos a todos los que escuchaban su relato.

Una periodista de El Trece sufrió una terrible caída en vivo: "Me desplomé"

Cecilia Insigna, periodista de Mediodía Noticias (El Trece), estaba al aire entrevistando a una mujer llamada Norma, una proteccionista de animales, cuando de repente tuvo un accidente que la dejó en el piso. Al igual que con casi todas las caídas en vivo, los usuarios de las redes no desaprovecharon el divertido momento y el blooper se convirtió en historia.

Todo ocurrió en menos de un segundo, cuando la perrita de Norma se interpuso entre las dos e hizo tropezar a Cecilia y desplomarse contra el suelo. "¡¿Estás bien?! Por el amor de Dios...", le preguntaron sus colegas desde el otro lado, pero Cecilia no respondía. La situación se volvió aún más cómica cuando la entrevistada intentó ayudarla y también se cayó. Finalmente, se levantó del piso sana y salva, entre risas, y les envió tranquilidad a todos los que estaban del otro lado. "Me pegué un sustazo. ¡Creí que estaba desmayada!", exclamó la conductora.

Afortunadamente, Cecilia se lo tomó con humor y, más tarde, habló sobre el incidente: “Hace poco me hizo caca un pájaro en el medio de una nota. También me caí en Villa Lugano, cuando estaba cubriendo un crimen. Ahí no me pude reír demasiado. La gente me dice que le juegue al 56".

Una nutricionista se desmayó en vivo en América TV: "Me dio un síncope"

La nutricionista Teresa Coccaro se desmayó al aire en Buenos Días América (América TV) mientras estaba dando una charla contra el consumo de azúcar y edulcorante. Paradójicamente, le bajó la presión a niveles preocupantes, perdió el conocimiento y tuvo un síncope. A ella tampoco las redes la perdonaron y, aunque generó preocupación, el blooper se volvió viral en cuestión de minutos.

"Ay, perdón...", dijo Coccaro mientras intentaba terminar una frase y se le ponían los ojos en blanco. Malena Ríos, la periodista que estaba a su lado, pegó un grito al verla desvaneciéndose y llegó a atajarla, mientras Antonio Laje corría para pedir ayuda y cortar la transmisión. Más tarde, la nutricionista publicó en sus redes que estaba bien: "¡Tuve un síncopa vasovagal! Todos mis estudios dieron bien", anunció.

Y para atajarse de las críticas de quienes defienden el consumo del azúcar, dijo que esto "le puede dar a cualquier persona en cualquier etapa de la vida" y que solo fue un bajón de presión fuerte. Sin embargo, la gran mayoría de los nutricionistas y televidentes que vieron el momento coincidieron en que probablemente se desmayó por estar mal alimentada y con niveles peligrosamente bajos de glucosa en sangre, demostrando una vez más la importancia de una alimentación variada, balanceada y saludable.

La Negra Vernaci le cerró la boca a Yanina Latorre en LAM: "Picante tengo la argolla, ¡qué pesada!"

Yanina Latorre es conocida por discutir a los gritos frente a las cámaras y enojarse fácilmente con la gente, pero "La Negra" Vernaci fue unas de las pocas que le puso un freno. Todo comenzó cuando Ángel de Brito estaba entrevistando a la locutora durante un vivo de LAM (América TV) y le sugirió que algún día fuera como invitada a su programa. "La Negra" se negó y explicó que no se sentiría cómoda con ese nivel de exposición, a diferencia de otras, como Latorre: "Envidio a la gente que está ahí sentada en el living de su casa como Yanina".

La "angelita" no se tomó esto como un halago y se sintió atacada. "¡Ay, no te hagas la buena ahora, que me estuviste dando lindo y parejo! Ya me tenés podrida, después te ma hacés la amiga", le dijo Yanina, en referencia a cruces anteriores. "Conmigo no, eh, conmigo no. Yo no soy tu amiga, que sea simpática no quiere decir que sea tu amiga", le explicó Vernaci, y le sugirió que discutieran en privado sobre el tema ya que ese no era el lugar ni el momento.

"Ya sé, ya sé... Te hablo del año pasado también", insistió Latorre. Fue entonces cuando "La Negra" perdió su paciencia y, fiel a su estilo de siempre, le dijo: "Te querés hacer la picante todo el tiempo. Una no puede hacerse la picante todo el santo día". "Y vos también te querés hacer la picante todo el tiempo...", se defendió la esposa de Diego Latorre. "Picante tengo la argolla. ¡Terminala, boluda! ¡Qué pesada! Yo tengo la mejor onda. Le tirás una buena y te viene ñi ñi ñi ñi. Ay, Dios. Qué difícil que es", cerró la locutra, quien más tarde fue halagada por miles de televidentes debido a su elocuente respuesta.

Un sonidista insultó en vivo en Canal 26 y lo escuchó todo el país: "¡La concha de tu madre!"

Sol Pérez y Sebastián Dumont estaban conduciendo al aire el noticiero de Canal 26 cuando, de repente, notificaron problemas de sonido y se lo avisaron al sonidista encargado, quien reaccionó furioso por el reclamo y largó un insulto. Pérez intentó remar la situación, pero el eco fue tan grande que la situación se volvió insostenible. “Se nos está complicando bastante", se sinceró. "Estamos con problemas de sonido, a ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención”, señaló uno de los panelistas del programa.

Inmediatamente, el sonidista, quien tenía el micrófono abierto por error, se defendió de una violenta manera y todos los televidentes lo escucharon gritar: "¡La concha de tu madre, no soy yo!". Los conductores intentaron seguir adelante con el programa, pero las redes no dejaron escapar la situación y estallaron los memes y las risas.

La reacción de Rodolfo Barili al ver a Julieta Poggio desnuda en vivo en Gran Hermano

Las cámaras de Gran Hermano (Telefe) captan todo, incluso los momentos en los que los participantes están cambiándose en sus habitaciones. Es por esto que los programas deben ser muy cuidadosos a la hora de mostrar el reality en pantalla, pero Telefe Noticias no tuvo en cuenta este detalle y Rodolfo Barili quedó completamente expuesto.

El conductor estaba viendo Gran Hermano mientras hablaba sobre la fiesta de Halloween que los esperaba a los participantes. De repente, la cámara enfocó a Julieta Poggio en topless sacándose una remera, en la pantalla más gigante de todas. Barili entró en pánico y no pudo ocultar su gesto de incomodidad. Cristina Pérez, su compañera, intentó remar la situación y comentó: "Me acuerdo un Halloween que me puse el gorro de brujas, como corresponde". Sin embargo, la cara de Barili fue tan icónica que rápidamente se convirtió en meme en las redes.

Una periodista de Momento D se cayó en un pozo mientras estaba al aire

Para los fanáticos de los bloopers de caídas, el 2022 trajo otro más que se convirtió en inolvidable: cuando Giuliana Salguero, notera de Momento D (El Trece), se cayó en un pozo en plena nota en vivo. La periodista estaba en la localidad de José C. Paz entrevistando gente cuando, de un segundo a otro, se hundió en un pozo en medio de una calle de tierra completamente inundada.

"De este lado está baja, del otro lado ahora vamos a caminar...", contaba Salguero, pero antes de terminar la frase, se hundió en el pozo. "¡Ay! A ver ¿está bien? Mostrala si está bien pobre, queremos ver que esté bien", soltó Fabián Domán, el conductor del ciclo, luego de ver la tremenda situación que vivió su compañera. "Ay Dios... perdón. Está todo bien, hay un pozo enorme ahí", señaló la movilera.

Uno de los vecinos intervino en la nota y explicó que no es la primera vez que alguien se caía allí. "La gente que se cayó, se quebró por culpa de esto y todos los días tiene que haber una persona para que crucen los abuelos", sostuvo. Aunque el momento generó mucha gracia entre los televidentes, muchos otros usuarios de las redes se indignaron por el estado de las calles.