Longobardi rompió el silencio tras su renuncia y defenestró a Lanata: "Me escupió en la cara"

Marcelo Longobardi se pudrió de Jorge Lanata, renunció a Radio Mitre y disparó con todo contra su colega y ex compañero de emisora.

La cruenta interna entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata sumó un nuevo capítulo en los últimos días tras la renuncia de Longobardi a Radio Mitre. "Lanata me escupió en la cara", fueron las palabras del propio periodista en el momento de su salida de la señal del Grupo Clarín, totalmente peleado con quien lo sucedía en la grilla cada día y que nunca soportó medir menos que Longobardi.

Marcelo Longobardi y Jorge Lanata desde hace tiempo tienen una disputa que lejos de mantenerse privada llegó a todos los medios. Es que Lanata mandó al frente a su colega en más de una oportunidad por entregarle tarde el programa en Radio Mitre, ya que el ciclo de Longobardi iba de 6 a 10 mientras que el de su colega comenzaba inmediatamente después. Tras varias semanas de idas y vueltas tensos con acusaciones cruzadas, finalmente Longobardi presentó su renuncia a la emisora del Grupo Clarín pese a tener el programa con mejores mediciones de la señal, inclusive por encima de Lanata.

"La renuncia Longobardi la presentó el 26 del mes pasado a Radio Mitre. Hizo algo que me parece genial porque es la figura de la emisora, mide más que Lanata", comenzó contando Guido Zaffora en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América TV. Mostrando el perfil de Twitter de Longobardi en el que se ve al periodista ante un cartel gigante de CNN, Zaffora afirmó que se trataba de una "mojada de oreja para Lanata". Pero eso no fue todo, porque también reveló las palabras del periodista tras presentar su renuncia en Radio Mitre: "Sentí que Lanata me escupió en la cara".

En ese sentido, también resaltaron que si bien Longobardi no es un "hombre televisivo" como Lanata, su éxito en la radio es insoslayable. "Longobardi entre Radio 10 y Radio Mitre, hace 20 años que lidera la radio argentina", consideró Diana Deglauy en A la tarde. "Más allá de muchísimo dinero, Longobardi pidió perfil bajo. No quiere escándalos, no quiere que Lanata lo provoque. ‘Basta de exponerme, Lanata me expone todo el tiempo’, es lo que dijo. Eso es lo que más le molesta, que lo apure con el dinero, con intimidades de las que no quiere hablar", cerró Guido Zaffora.

El trasfondo económico de la renuncia de Longobardi

Además de los problemas con Jorge Lanata, la renuncia de Marcelo Longobardi a Radio Mitre también tendría un trasfondo económico. Es que según detallan en el portal de Noticias, el exconductor de Cada mañana percibiría un sueldo de 2 millones de pesos (aproximadamente 10 mil dólares en la cotización actual del dólar informal) mientras que por su trabajo en CNN cobraría 20 mil dólares y con una carga horaria bastante inferior.