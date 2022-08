Locomotora Oliveras se ausentó de El Trece y preocupa su salud: "La sacaron"

"Locomotora" Oliveras se ausentó de Bienvenidos a Bordo por un problema de salud: qué le pasó.

Alejandra "Locomotora" Oliveras despertó preocupación al ausentarse de Bienvenidos a Bordo (El Trece) en el desafío de la fuerza, que consiste en que los participantes deben tirar de los extremos de una cuerda hasta que uno de ellos gane. Sin embargo, Laurita Fernández reveló una muy mala noticia: que se lesionó y no podrá seguir participando por unos días.

Todo comenzó cuando la panelista estaba conversando con una joven que se presentó como la doble de Gaby Sabatini. De repente, Laurita informó frente a las cámaras la primicia que obtuvo. “Te digo, ayer la sacaron a ella y me dicen que está lesionada. Yo realmente quiero saber", expresó la panelista con un gesto de preocupación.

Para reemplazarla, el canal llevó a una imitadora de "Locomotora", que entró en escena disfrazada de la boxeadora para entretener al público. “¡Que vine! ¿Cómo no iba a venir? ¡Vine acá!”, exclamó el imitador, y todos en el set comenzaron a hacer un baile.

“Pero esta no es la verdadera”, bromeó Laurita. “¡Soy yo la verdadera! ¡La otra arrugó! La sacaron y me manda a mí para cubrirla… No hago nada ahora, no hago nada”, respondió su doble. “¡Me manda a mí a laburar y no me paga un peso!”, cerró. Hasta ahora, no trascendieron detalles de cuál es el estado de salud de "Locomotora".

La caída de Locomotora en Bienvenidos a Bordo

Esta no es la primera vez que "Locomotora" sufre un accidente en el programa. En mayo de 2022, la boxeadora había sufrido una caída y se enojó con una participante. Resulta que estaba jugando al juego de la fuerza con otra joven, y hacia el final del desafío, la hizo caer tirando demasiado fuerte de la cuerda que estaban sosteniendo.

"Locomotora" no se guardó nada y le dijo a Laurita Fernández lo mucho que le había molestado la actitud de la invitada. “Uy!!! A ver, a ver, ¿estás bien, Loco? Vení, a ver, mirá cómo pasaba. Recién se saludaron, buena onda, bien, porque viste, es un momento de tensión. Pero no, acá hay que jugar limpio", indicó la conductora.

“No se hace lo que me hizo recién, me soltó cuando terminó y me caí, eso no se hace”, dijo la deportista, claramente ofendida con la situación. “No hay que hacerlo. Hay fairplay, ante todo. Por eso digo, qué bueno que se saludaron, pero fairplay ante todo. Fairplay ante todo, porque más allá de la bronca que uno puede tener…”, cerró Laurita.