Locho Loccisano tuvo un rotundo cambio de look y generó burlas en Canta Conmigo Ahora: "Estoy preocupado"

El influencer apareció con un nuevo aspecto llamativo y sus compañeros del programa no se lo dejaron pasar por alto.

Locho Loccisano se hizo un rotundo cambio de look y no pasó desapercibido entre sus compañeros de Canta Conmigo Ahora. El influencer forma parte de los 100 jurados del reality show y es una de las principales figuras del programa, sin embargo, en una de las últimas emisiones se convirtió en el foco de las burlas.

A penas empezó la emisión del miércoles 31 de agosto, Locho lució un look bastante veraniego. Precisamente, el infleuncer había ido a realizarse un bronceado artificial y el color estaba muy fuerte todavía. Además, se vistió con una campera naranja flúo, lo que hizo que su nuevo aspecto resaltara muchísimo más.

Por si quedaban dudas de su nuevo look, Locho dio una devolución a una cantante que lo había conmovido y explicó: "Yo no quería llorar porque hoy me hice el bronceado y se me va a correr". Minutos más tarde, su nuevo compañero de trabajo, Sebastián Almada, hizo un chiste sobre el aspecto de Loccisano.

"Yo estoy un poco preocupado. No sé si la campera de Locho tiene el color de su cara o si su cara está del color de su campera", comenzó el humorista. Al ver que su comentario había hecho reír a muchos compañeros, Almada continuó: "¿No hay un doctor? ¿Vos estás bien Locho?".

Tinelli se cansó del "gracias Marcelo" y cruzó a Seba Almada

Marcelo Tinelli realizó un llamado de atención en pleno Canta Conmigo Ahora por un momento que lo incomodó. Tras la participación como jurado de Sebastián Almada, el músico y humorista que trabajó en Showmatch durante varios años, interpretó la clásica parodia de "gracias Marcelo" pero al conductor no le gustó nada.

Seba Almada, más conocido como "El Maestruli", tuvo el cariño de Tinelli, todo el staff del programa y de la gente a través de redes sociales. Sin embargo, una situación en particular generó la incomodidad del conductor de El Trece ya que lo expuso con una clásica canción.

Allí comenzó a hablar por fuera de la performance del participante. "Me desconcertó un poco, porque yo que veo el programa y me encanta, los looks a veces me desconciertan. Esperaba una de Luis Fonzi, pero posta, lo digo bien", indicó entre risas mientras Tinelli le respondió: "Usted habla y la gente se ríe, al ser humorista".

En ese momento, Almada preguntó si el micrófono se escuchaba bien y automáticamente empezó a cantar el clásico "gracias Marcelo". "¿Pero qué va a hacer? Está bien, listo listo", lanzó Tinelli, a quien se lo vio incómodo por la situación y tratando de evitar que cante.

"Perdón ¿va a ser todo el tiempo así?", preguntó el "Cabezón" frente a la interpretación de su compañero. "Perdón, vuelvo. No puedo con mi genio. Me voy a comportar", expresó "El Maestruli". Seguidamente, dio su respectiva devolución al participante que había cantado Cuando amas a alguien de César Banana Pueyrredón: "Me gustó mucho. Me paré casi al final, creo que las notas graves te costaban más que las agudas, cuando fuiste arriba me encantó. Pero me gustó mucho el color de voz. Bien".