Lo que nadie sabía sobre la ruptura de La China Suárez y Vicuña: "Se enteró"

La actriz le habría sido infiel al actor y él se habrpia enterado de una shockeante manera.

La ruptura entre Benjamín Vicuña y "La China" Suárez no se habría dado solo por diferencias en las maneras de vivir la vida de los artistas, sino que habría habido un tercero en discordia. Según informó el periodista Guido Zaffora, la actriz habría salido con alguien más cuando aún estaba en pareja con el chileno.

"La casa la compraron en pre pandemia. Les costó mucho encontrarla. Vieron muchas casas y no le gustaban. Les costó año y medio encontrar la casa ideal... La encuentran cuando estaban haciendo Argentina, tierra de amor y venganza (la ficción que salió por eltrece)", expresó el panelista de A la Tarde sobre cuál habría sido el causante de separación de la pareja.

El periodista continuó su descargo e informó que la pareja intentó arreglar el vínculo en una primera instancia: "Ahí la crisis le deviene, él se entera que La China Suárez lo engañaba con otra persona. Era una persona que merodeaba los estudios. Con la crisis, llegan a un acuerdo. Se reconcilian y empiezan a reformar la casa".

Por su parte, Débora D'Amato, también panelista del ciclo conducido por Karina Mazzocco, señaló algunos detalles sobre la situación en la que el chileno se encontraría actualmente: "Él está muy triste y abatido. Además, insisto, tiene que ver con una cuestión económica. El apostó a darle el gusto y a una reconciliación de alguna manera. Termina utilizando dinero familiar para comprar esa megacasa. Por otro lado, su madre está furiosa con la exposición pública de Benjamín".

La palabra de Benjamín Vicuña después de la separación de "La China"

"Estamos todos bien. La China está rodando una peli y yo vengo a ver a mis hijos, así que, ¿qué te puedo decir? España es un lugar que amo. Yo he tenido la suerte de trabajar ya varios años así que tengo mis amigos, tengo gente. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un lindo lugar", expresó Benjamín Vicuña desde el país europeo, donde hace algunos meses residía la madre de sus hijos por un proyecto laboral.

"La China es la madre de mis hijos, es preciosa y muy buena persona. Yo soy feliz si ella es feliz y me parece muy bien", expresó hace algunas semanas el actor de Don Juan y su Bella Dama, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, sobre su admiración hacia su ex pareja.